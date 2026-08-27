Por: El Espectador

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante la Comisión Tercera del Senado de la República una nueva versión del Proyecto de Ley sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, que asciende a 634 billones de pesos colombianos. Este proceso legislativo involucra tanto a senadores como a representantes a la Cámara, cuyos nombres fueron radicados: Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), David Racero (Pacto Histórico), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal) y Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico), son algunos de los principales actores en este debate, de acuerdo con la información presentada.

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La coordinación del proyecto está en manos de figuras clave pertenecientes a distintos partidos políticos, como Cristian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U) y Alix Yirley Vargas (Partido Liberal). Según declaraciones de Sara Castellanos, de Salvación Nacional y coordinadora destacada del articulado, la propuesta fue ajustada porque el anterior presupuesto, radicado durante el mandato de Gustavo Petro, no respondía a las necesidades prioritarias de Colombia. Castellanos enfatizó que el actual trámite representa una nueva oportunidad para que el Ejecutivo muestre alternativas acordes con la coyuntura nacional.

En ese sentido, la discusión se enmarca en una preocupación técnica por el aumento del endeudamiento estatal. Según Cristian Garcés, si bien inquieta el nivel de deuda contemplado, el respaldo al nuevo presupuesto obedece a que "refleje responsablemente la realidad de las finanzas públicas y las necesidades extraordinarias de inversión por el terremoto", tal como expuso a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Desde la oposición, David Racero, integrante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, ha cuestionado el incremento del presupuesto y el énfasis en una mayor deuda pública. Racero señaló que, en comparación con el proyecto anterior (COP 575,7 billones), la nueva versión suma casi 60 billones más y plantea financiarse con un monto mayor de endeudamiento (COP 281,3 billones según la nueva proyección, frente a los 181,1 billones previos). Además, advirtió que la reducción de ingresos corrientes del Estado calculada en 10 billones de pesos, junto con el aumento general del presupuesto, implica un fuerte crecimiento de la deuda soberana.

El debate se trasladará ahora a las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara, donde el Gobierno parece contar con mayoría suficiente para avanzar en la discusión y posible aprobación del presupuesto ajustado para 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue devuelto el presupuesto anterior presentado por el Gobierno?

Según declaraciones de Sara Castellanos, el proyecto inicial del Presupuesto General de la Nación fue devuelto porque no respondía a las necesidades de Colombia. El ajuste permitió que el Gobierno presentara una nueva iniciativa que, en palabras de Castellanos, brinda la oportunidad de revisar alternativas más acordes con la realidad actual del país.

¿Por qué preocupa el aumento de la deuda en el nuevo presupuesto para 2027?

La inquietud sobre el incremento de la deuda surge, de acuerdo con Cristian Garcés y David Racero, porque el presupuesto presentado eleva el monto que el Estado planea cubrir con recursos provenientes del endeudamiento: pasa de 181,1 billones propuestos en la versión anterior a 281,3 billones en la actual. Este mayor endeudamiento se destinaría, entre otros aspectos, a cubrir necesidades extraordinarias derivadas del terremoto y a compensar la reducción de ingresos tributarios proyectada en 10 billones de pesos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.