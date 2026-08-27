Por: El Espectador

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El retorno parcial de la reforma pensional al Congreso colombiano ha marcado un nuevo capítulo en el debate sobre el sistema de pensiones del país. Según se detalla en declaraciones recogidas por El Espectador, más del 90% de la reforma fue declarado exequible, es decir, ajustado a la Constitución y la ley, lo que representa un respaldo importante al proceso legislativo impulsado en su momento tanto por el gobierno de Gustavo Petro como por la Cámara de Representantes. No obstante, nueve artículos específicos requieren nueva revisión por parte de la Corte Constitucional, lo que obliga al Congreso a debatirlos nuevamente en el plazo de 30 días una vez la sentencia esté en firme.

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Estos artículos pendientes abordan temas cruciales: desde la titularidad de las cuentas de ahorro individual, pasando por reglas en la inversión de recursos, hasta disposiciones orientadas a evitar conflictos de intereses entre las administradoras de ahorro y sus accionistas. Según explican los actores involucrados, existe incertidumbre sobre el detalle de la sentencia, ya que solo se dispone del auto y no del fallo completo, pero queda claro que la Corte identificó aspectos reglamentarios y de procedimiento que requieren nuevos consensos legislativos.

El proceso ahora implica discutir y votar nuevamente estos artículos. Si hay modificaciones de fondo, procede una conciliación entre Senado y Cámara, trámite que podría poner en riesgo la viabilidad de la reforma si las cámaras no logran acordar un texto común. El debate técnico y político será determinante, pues esta situación ya es la segunda vez que parte de la reforma pensional es devuelta por posibles irregularidades en el trámite legislativo, conocidos como vicios de trámite. Sin embargo, las directrices de la Corte son claras: deben acatarse y ejecutarse.

En cuanto al contenido esencial de la reforma, lo aprobado introduce un modelo más moderno y flexible, cimentado sobre pilares considerados más justos. De acuerdo con El Espectador, uno de los cambios clave es el reconocimiento de un bono pensional para adultos mayores en condición de extrema pobreza, estableciéndolo como política de Estado para combatir la desigualdad y el hambre. Además, se enfatiza el propósito de terminar con las altas pensiones del Estado en favor de los más vulnerables y la importancia de mantener consensos políticos para consolidar avances sociales.

Por último, ciertos sectores oficialistas ya consideran la posibilidad de presentar una nueva contrarreforma tras este proceso, aunque enfrentan el compromiso de sectores de oposición que han anunciado que defenderán los derechos adquiridos y resistirán retrocesos sociales.

¿Por qué nueve artículos de la reforma pensional colombiana deben debatirse nuevamente en el Congreso?

Nueve artículos regresan al Congreso porque la Corte Constitucional determinó, de acuerdo con El Espectador, que estos puntos requieren mayor deliberación, en especial sobre la propiedad de las cuentas individuales, reglas de inversión y la prevención de conflictos de interés en el manejo de los fondos.

¿Qué efectos podría tener la conciliación entre Senado y Cámara en la aprobación final de la reforma pensional?

Si las cámaras introducen cambios en los artículos discutidos, deberá haber conciliación para unificar el texto final. Si no se logra acuerdo, existe el riesgo de que la reforma no sea aprobada, lo que abriría un nuevo escenario de debate y discusión legislativa sobre el futuro del sistema pensional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.