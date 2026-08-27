Por: Noticiero 90 minutos

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La reciente aprobación de la Ley 2381 de 2024 por parte de la Corte Constitucional ha puesto nuevamente en el centro de la discusión pública la reforma pensional en Colombia. Aunque la Corte avaló la mayor parte del articulado, exigió que diez apartes sean revisados y corregidos por la Cámara de Representantes, debido a aspectos relacionados con el trámite legislativo. De acuerdo con la comunicación de la Cámara, la nueva legislación sobre pensiones tiene como fecha posible de entrada en funcionamiento el 1 de abril de 2027. Esta reforma implica importantes cambios en el sistema, y su aplicación dependerá del análisis y debate adicional de los apartes mencionados.

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Para aclarar las dudas más comunes, Marcelo Duque, experto en temas pensionales y director de la plataforma Cómo me pensiono, explicó a 90 Minutos varios aspectos claves. En primer lugar, Duque señaló que la transición al nuevo sistema está relacionada directamente con la cantidad de semanas cotizadas antes del 1 de abril de 2027. El régimen de transición establece que las mujeres deberán acreditar al menos 750 semanas y los hombres 900 semanas cotizadas para mantenerse en las condiciones actuales, lo cual será fundamental para quienes se acerquen a la edad de jubilación en los próximos años.

Una de las preocupaciones más recurrentes es el futuro de quienes ya están pensionados. Al respecto, Duque dejó claro que los derechos adquiridos de los actuales pensionados se respetarán. En sus palabras, quienes ya reciben una pensión no deben temer reducciones en sus mesadas producto de esta reforma, ya que la actualización de las reglas está dirigida sobre todo a quienes todavía no han consolidado ese derecho.

Duque también se refirió a quienes pasaron recientemente a Colpensiones, indicando que quienes hicieron y formalizaron el cambio de régimen no serán obligados a regresar al régimen anterior. En cuanto a los puntos pendientes que deberá revisar el Congreso, uno está relacionado con el reconocimiento de semanas cotizadas para mujeres por maternidad, una medida que, hasta ahora, proponía descontar 50 semanas por hijo, hasta un máximo de tres y que requiere discusión adicional. Asimismo, persisten interrogantes sobre el denominado pilar semicontributivo, el cual contempla ingresos periódicos en la vejez para quienes no alcancen una pensión formal.

Finalmente, Duque recomienda a las personas trabajadoras consultar su historia laboral y calcular con precisión sus semanas cotizadas, debido a que cada caso pensional incluye condiciones particulares.

¿Desde cuándo regirá la reforma pensional en Colombia según la Corte Constitucional?

De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara de Representantes y citada por Marcelo Duque en 90 Minutos, la nueva reforma pensional tiene como fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2027, sujeta a la revisión y corrección de algunos artículos específicos que volverán a debate en el Congreso.

¿Qué es el pilar semicontributivo en la reforma pensional?

El pilar semicontributivo es una de las novedades del sistema, pensado para quienes no logran cumplir todos los requisitos de pensión. Este mecanismo permitiría a dichas personas recibir un ingreso mensual en la vejez, en lugar de una devolución total de sus aportes, cambiando la manera en que se abordan los derechos de quienes no consolidaron una pensión formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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