El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Chocó llevó a varias entidades financieras a implementar medidas especiales para apoyar a las familias, empresas y gobiernos locales afectados por la emergencia.

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Bancolombia fue el primero en anunciar una reducción de las tasas de interés para créditos hipotecarios, fijándolas en 8% para los damnificados de las regiones impactadas.

Posteriormente, los cuatro bancos de Grupo Aval —Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas—, Davivienda y GNB Sudameris se sumaron a la iniciativa con diferentes líneas de financiación y alivios para sus clientes.

Bancolombia estima que su crédito hipotecario al 8% podría beneficiar a unas 7.000 familias. También estableció una tasa de 10% para créditos de consumo y creó líneas especiales para empresas y gobiernos territoriales, con plazos de hasta 36 meses.

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Según la entidad, las condiciones pueden representar reducciones de hasta 50% frente a las tasas actuales y beneficiar a miles de familias y hasta 13.500 empresas.

Grupo Aval habilitó créditos hipotecarios de hasta $500 millones, con una tasa efectiva anual de 8%, destinados a reparar o adquirir vivienda nueva o usada que sea entregada en los siguientes seis meses.

Además, contempla refinanciaciones, periodos de gracia, suspensión de cobros jurídicos y eliminación de intereses de mora.

Para personas y empresas afectadas también se habilitaron créditos de tarjetas, libranzas y libre destino, con plazos de hasta 36 meses, seis meses de gracia a capital y una reducción de 50% en la tasa durante los primeros seis meses.

Davivienda anunció igualmente créditos hipotecarios al 8% y, junto con Seguros Bolívar, destinó los primeros $20.000 millones para clientes que perdieron sus viviendas.

También ofrecerá financiación para pequeñas y medianas empresas afectadas, con tasas preferenciales desde IBR + 0%.

Estas medidas buscan facilitar el acceso al crédito, aliviar las obligaciones financieras y contribuir a la reconstrucción económica de las zonas golpeadas por el terremoto.

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