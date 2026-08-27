Durante un panel de la Convención Bancaria de Asobancaria, Elizabeth Rey, presidenta de Citibank Colombia, y María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, expusieron cuáles deberían ser las prioridades para que Colombia avance en un ajuste fiscal y recupere la confianza de los mercados. Ambas coincidieron en la necesidad de tomar decisiones concretas, pero con una ruta que pueda cumplirse.

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Rey señaló que la primera tarea debe ser establecer con claridad cuál es el verdadero punto de partida de las finanzas públicas. “El poner un punto de partida y dar esa visibilidad es algo que el mercado está esperando”, afirmó.

Según explicó, se necesita transparencia sobre el déficit y el monto que el país debe financiar, incluyendo factores como reservas presupuestales, rezagos, obligaciones en salud y deudas relacionadas con subsidios.

La segunda prioridad para la presidenta de Citibank Colombia es definir el tamaño y la trayectoria del ajuste fiscal. Rey consideró que el mercado no necesariamente espera una reducción abrupta del déficit, sino un plan que pueda cumplirse. “Más que un ajuste completamente duro, se requiere un ajuste que tenga milestones en donde las metas se vayan cumpliendo”, aseguró, al señalar que la credibilidad dependerá de que el Gobierno pueda demostrar avances progresivos.

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Como tercer punto, Rey planteó la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal más allá del gobierno de turno. “Es comenzar a discutir sobre cuál es esa estructura institucional de disciplina fiscal que hoy tenemos”, dijo, y recordó que Colombia cuenta con una regla fiscal que considera robusta. El reto, según su planteamiento, es garantizar que esta se cumpla independientemente del ciclo político.

María Fernanda Suárez, por su parte, puso como primera prioridad un plan concreto de ajuste y reducción del gasto. “Se necesita hacer una reestructuración a fondo y profunda del Estado”, afirmó la presidenta del Banco Popular, quien consideró que el tamaño actual del aparato estatal no es sostenible.

A la vez, coincidió en que el proceso debe ser contundente, pero viable: “No se trata de una cosa que va a destruir el capital político en seis meses, pero también hay que usar el capital político de manera rápida”.

La segunda prioridad señalada por Suárez fue el crecimiento económico. La banquera sostuvo que Colombia no podrá resolver el nivel de deuda únicamente modificando la estructura tributaria. “Las empresas no aguantan un impuesto más, no se puede hacer impuesto al patrimonio, hay que eliminar las sobretasas”, afirmó. Por eso, consideró que “la única manera realmente de pagar el nivel de deuda que tenemos es creciendo”.

La tercera prioridad está relacionada con la capacidad del país para enfrentar nuevas emergencias. Suárez señaló que el terremoto reciente dejó una lección sobre el costo de las crisis y la necesidad de contar con mayor margen fiscal. “Uno tiene que tener más cintura fiscal para poder aguantar esas crisis”, sostuvo, y agregó que la emergencia también debe convertirse en una oportunidad de recuperación económica.

En ese sentido, la presidenta del Banco Popular pidió al Gobierno evitar nuevas presiones sobre las finanzas públicas y mencionó el fenómeno de El Niño como uno de los riesgos que deben anticiparse. Suárez consideró que la emergencia económica puede ser utilizada para acelerar proyectos del sector eléctrico, mientras que Rey insistió en la importancia de una ruta fiscal transparente, medible y sostenible.

Ambas propuestas apuntan a que el ajuste no se limite a una medida temporal, sino que permita recuperar la confianza y mejorar las perspectivas económicas del país.

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