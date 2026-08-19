El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Asobancaria y al sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción del país tras el terremoto que afectó a varias regiones.

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Las entidades financieras anunciaron un programa de alivios dirigido a las familias y empresas damnificadas de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Entre las medidas contempladas se encuentran periodos de gracia de hasta 12 meses, durante los cuales se contempla la condonación de intereses.

Además, se suspenderán los cobros jurídicos para los afectados y se protegerá su historial crediticio, con el objetivo de evitar que la emergencia termine agravando su situación financiera.

El programa también incluye la aplicación de los seguros bancarios correspondientes a los casos afectados.

Según lo anunciado por el mandatario, el paquete de ayudas representa un aporte estimado de $1,1 billones, cifra que se suma a las donaciones que las entidades bancarias ya han realizado para atender la emergencia.

De la Espriella destacó la solidaridad y el compromiso de la banca con las comunidades afectadas y aseguró que la recuperación requerirá el trabajo conjunto entre el Gobierno, los empresarios y los ciudadanos.

El mandatario afirmó que estos esfuerzos serán fundamentales para avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

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