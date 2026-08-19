De acuerdo con el informe técnico emitido por el organismo de monitoreo, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 5:07 de la mañana y tuvo su epicentro en las aguas del Océano Pacífico. Las autoridades precisaron que el sismo presentó una profundidad superficial, catalogada como menor a 30 kilómetros, lo que facilitó que la vibración se sintiera con intensidad leve en los municipios aledaños.
El epicentro fue localizado a 43 kilómetros de Bahía Solano, en la subregión de la Costa Pacífica chocoana. Debido a estas características geográficas, el temblor también pudo ser percibido por pobladores de localidades vecinas como Juradó y Nuquí, así como en algunos sectores de Quibdó, la capital del departamento, donde los organismos de socorro activaron los protocolos rutinarios de verificación para descartar daños estructurales.
Los expertos recuerdan que la región del Pacífico colombiano es una de las zonas de mayor actividad tectónica y sísmica en el país. Esta condición geológica responde a la constante interacción de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Suramericana, un proceso de subducción activo que caracteriza al cinturón de fuego del Pacífico y que origina sismos frecuentes de diversa intensidad a lo largo de todo el litoral nacional.
Tras el evento, el Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la calma y recordó que el país cuenta con una red de estaciones sismológicas operativas las 24 horas para el seguimiento detallado de la actividad subterránea. Las autoridades locales continúan con el monitoreo preventivo en la franja costera, mientras se procesan las actualizaciones técnicas y los boletines oficiales correspondientes.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones.
En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas.
También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa.
Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.