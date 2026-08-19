La actividad sísmica en el territorio nacional no se detiene. En la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo evento telúrico de magnitud 3.8 que sacudió las cercanías de las costas del departamento del Chocó, despertando atención entre los habitantes de la región costera del Pacífico.

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De acuerdo con el informe técnico emitido por el organismo de monitoreo, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 5:07 de la mañana y tuvo su epicentro en las aguas del Océano Pacífico. Las autoridades precisaron que el sismo presentó una profundidad superficial, catalogada como menor a 30 kilómetros, lo que facilitó que la vibración se sintiera con intensidad leve en los municipios aledaños.

El epicentro fue localizado a 43 kilómetros de Bahía Solano, en la subregión de la Costa Pacífica chocoana. Debido a estas características geográficas, el temblor también pudo ser percibido por pobladores de localidades vecinas como Juradó y Nuquí, así como en algunos sectores de Quibdó, la capital del departamento, donde los organismos de socorro activaron los protocolos rutinarios de verificación para descartar daños estructurales.

Los expertos recuerdan que la región del Pacífico colombiano es una de las zonas de mayor actividad tectónica y sísmica en el país. Esta condición geológica responde a la constante interacción de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Suramericana, un proceso de subducción activo que caracteriza al cinturón de fuego del Pacífico y que origina sismos frecuentes de diversa intensidad a lo largo de todo el litoral nacional.

Tras el evento, el Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la calma y recordó que el país cuenta con una red de estaciones sismológicas operativas las 24 horas para el seguimiento detallado de la actividad subterránea. Las autoridades locales continúan con el monitoreo preventivo en la franja costera, mientras se procesan las actualizaciones técnicas y los boletines oficiales correspondientes.