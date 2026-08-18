La tragedia producida por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto continúa dejando cifras desoladoras y, al mismo tiempo, historias marcadas por la resiliencia y el milagro de la vida. Según el último reporte oficial del Gobierno nacional, el movimiento telúrico ha cobrado la vida de 289 personas, dejando 4.187 heridos, 143 desaparecidos y más de 120.328 familias registradas como damnificadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. En medio de este panorama crítico, los testimonios de los rescatados y las familias afectadas cobran una enorme relevancia institucional y humana, según informó El Tiempo.

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Uno de los casos más impactantes es el de Carlos Esteban Rebolledo, un hombre de 35 años que logró sobrevivir tras permanecer durante 35 horas sepultado bajo los escombros de una unidad residencial en la ciudad de Cali. De acuerdo con su propio relato en el periódico, el desastre lo sorprendió justo cuando intentaba evacuar el edificio. Rebolledo explicó que logró avanzar hasta el lobby y se encontraba a solo cuatro metros de la puerta principal cuando la estructura cedió por completo. “Salí al lobby, llegué a la puerta, iba a desactivar la puerta y ahí se me vino todo. Yo casi llego, estuve a cuatro metros de salir”, recordó con angustia.

En los primeros momentos posteriores al colapso, Rebolledo no dimensionó la magnitud de la tragedia, pensando inicialmente que solo se trataba de algunas paredes caídas sobre él y no del desplome total de las torres residenciales. Atrapado bajo una intensa presión sobre su cuerpo, el hombre comenzó a clamar por ayuda de forma desesperada. Afirmó que si gritó mil o quinientas veces era poco, pero el ruido exterior y la profundidad a la que se encontraba dificultaban que los rescatistas lo escucharan de inmediato, según el citado diario.

Durante las largas horas de incertidumbre, el sobreviviente encontró refugio en la fe y en los recuerdos de su abuela. En medio de la desesperación, comenzó a recitar las oraciones y los rosarios que ella le había enseñado en su infancia, repitiendo peticiones para obtener una nueva oportunidad de vida y transformar su destino tras la emergencia. Asimismo, mantuvo presente el pasaje bíblico de Jeremías 33:3, el cual repitió constantemente mientras esperaba el rescate de los equipos especializados.

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El punto de giro ocurrió durante la noche, cuando los Bomberos de Bogotá lograron captar sus llamados. Tras pedirle que hablara con fuerza para fijar su posición, Rebolledo gritó con todas sus fuerzas cerca de las 11 o 12 de la noche. Finalmente, gracias a la estricta coordinación de los equipos de emergencia que exigieron silencio absoluto en el exterior para detectar señales de vida, las labores de búsqueda permitieron ubicarlo y extraerlo con vida hacia las 3:57 de la madrugada, siendo trasladado de inmediato a un centro médico asistencial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.