La presencia de Yeferson Cossio en el Chocó, donde participa en jornadas de ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que se difundieran imágenes en las que aparece manipulando un arma que, al parecer, pertenece a la Policía Nacional.

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Aunque el creador de contenido llegó al departamento con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por el sismo y colaborar en la entrega de ayudas, la atención en las últimas horas se centró en los videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Las imágenes provocaron múltiples reacciones y despertaron cuestionamientos sobre cómo un civil pudo tener acceso a un arma de dotación oficial durante una actividad relacionada con la atención de la emergencia.

Una de las voces más críticas fue la de Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, que pidió explicaciones tanto al ministro de Defensa, el general Jorge Mora, como al propio influencer.

“¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?”, cuestionó la congresista a través de sus redes sociales.

Señor Ministro de Defensa @generaljmora y @YefersonCossio ¿en qué estamos?

¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil? Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y… pic.twitter.com/3xUTUwOEb0 — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) August 17, 2026

La representante aseguró que las armas asignadas a integrantes de la fuerza pública no pueden ser utilizadas por particulares y señaló que estos elementos no deben convertirse en parte de un espectáculo.

“Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”, afirmó.

Además, anunció que presentó denuncias ante diferentes entidades para que se investigue lo ocurrido. Según explicó, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU.

Posteriormente, la congresista publicó un video en el que amplió sus cuestionamientos y señaló que también podría existir una responsabilidad disciplinaria por parte del uniformado que habría facilitado el arma.

Mientras tanto, el equipo de Yeferson Cossio aseguró a Semana que el influencer sí tenía autorización para sostener el arma durante ese momento.

Según la información entregada a ese medio, el contacto con el elemento de dotación se produjo con el consentimiento correspondiente y no representó ningún riesgo para las personas que se encontraban en el lugar.

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial de la Policía sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Sin embargo, la difusión del video abrió un debate sobre los protocolos relacionados con el manejo del armamento institucional, especialmente en medio de una emergencia humanitaria como la que atraviesa el Chocó.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.