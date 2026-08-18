Por: Caracol TV

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Un nuevo movimiento telúrico generó alerta durante la madrugada de este martes en Venezuela, particularmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

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De acuerdo con la información entregada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el sismo tuvo una magnitud de 4,0 y ocurrió a las 3:07 de la madrugada, hora local, equivalente a las 4:07 a. m. en Colombia.

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El epicentro fue ubicado aproximadamente 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento también fue percibido en diferentes sectores de Caracas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de Telegram que, tras el temblor, fue activado el Sistema de Protección para realizar labores de seguimiento y verificar posibles afectaciones.

La funcionaria aseguró que, hasta el momento del reporte, no se habían registrado daños relacionados con este nuevo movimiento.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, señaló Rodríguez, quien agregó que las autoridades permanecían atentas para garantizar la seguridad de la población.

La información corresponde a los primeros reportes entregados después del sismo, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.

La Guaira aún enfrenta las consecuencias de los terremotos de junio

El nuevo temblor ocurrió en una zona que todavía se encuentra en proceso de recuperación después del doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

En aquella ocasión, La Guaira fue uno de los territorios que recibió mayores impactos. Los movimientos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, provocando graves daños en diferentes regiones del país.

La emergencia dejó miles de personas afectadas y obligó a las autoridades a realizar evaluaciones de viviendas y edificaciones que resultaron comprometidas.

Según el más reciente balance citado en la información oficial, divulgado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos por aquellos terremotos ascendió a 6.438 personas.

El funcionario informó además que 86.358 personas han recibido atención médica después de la emergencia.

Más de 59.000 viviendas han sido evaluadas

La magnitud de los daños también se refleja en las labores de evaluación de viviendas adelantadas después de los terremotos de junio.

De acuerdo con el balance presentado por Jorge Rodríguez, las autoridades han inspeccionado 59.109 viviendas. De ese total, 34.680 fueron clasificadas como habitables, mientras que otras 13.733 quedaron con restricciones.

Además, 10.696 viviendas fueron catalogadas como de alto riesgo, debido a las condiciones estructurales encontradas tras los movimientos telúricos.

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Como parte de la respuesta a la emergencia, las autoridades también reportaron la entrega de 335 viviendas a personas afectadas.

Por ahora, el sismo de magnitud 4 registrado durante la madrugada de este martes no ha dejado, según los primeros reportes oficiales, nuevos daños asociados. Sin embargo, el movimiento vuelve a poner bajo atención a La Guaira, una región que continúa recuperándose de los fuertes terremotos ocurridos semanas atrás.

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