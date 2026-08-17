“Vendrán días difíciles”. Con esa frase, el presidente Abelardo de la Espriella anticipó el escenario que enfrentará Colombia después de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

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Durante una alocución presidencial desde Barranquilla, el mandatario aseguró que el país tendrá por delante una etapa de reconstrucción que requerirá recursos, organización y un esfuerzo sostenido.

El mensaje del presidente se produce mientras continúan las labores de atención de la emergencia y los esfuerzos para encontrar a las personas que todavía permanecen bajo los escombros.

“Será muy duro lo que viene”

De la Espriella insistió en que la recuperación después del terremoto en Colombia no será inmediata y reconoció la magnitud del desafío que tendrá el país.

“No se los voy a ocultar, será muy duro lo que viene”, manifestó durante su intervención.

Sin embargo, el presidente aseguró que Colombia tiene capacidad para afrontar esta etapa y destacó la respuesta de los ciudadanos frente a la emergencia.

“Sé que somos capaces de hacerlo juntos, y créanme, esta prueba no nos va a quedar grande”, dijo.

El mandatario también sostuvo que los colombianos han demostrado históricamente capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y aseguró que continuará personalmente al frente de la emergencia.

De la Espriella habló de los rescates

Más allá del proceso de reconstrucción, el presidente puso especial énfasis en quienes todavía se encuentran atrapados entre los escombros.

“Seguiré al frente de esta emergencia las 24 horas del día. Continuaré informándoles personalmente cada avance y cada decisión”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que todos los esfuerzos están dirigidos a localizar con vida a quienes permanecen atrapados. “No me rendiré, seguiré en comunión permanente con mi pueblo”, añadió.

El mandatario también pidió protección para los rescatistas y para las personas que participan en las labores de búsqueda y salvamento.

“Hay que pedirle a Dios también que proteja a los rescatistas, a todas esas personas que están salvando vidas y que sostenga amorosamente a Colombia durante esta prueba tan dura”, expresó.

Así, el mensaje presidencial estuvo marcado por dos momentos de la emergencia: la urgencia de continuar con los rescates y la perspectiva de una reconstrucción que, según anticipó De la Espriella, exigirá tiempo, recursos y un esfuerzo prolongado de todo el país.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.