El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto no solo dejó víctimas y miles de viviendas afectadas: también abrió un enorme desafío económico para el país.

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(Vea también: De la Espriella entregó nuevo reporte de muertos y heridos por terremoto en Colombia)

En una alocución presidencial, Abelardo de la Espriella reveló una primera estimación sobre las pérdidas físicas provocadas por el desastre. De acuerdo con el cálculo presentado por el mandatario, los daños en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas se acercan a los $ 30 billones de pesos.

La cifra corresponde a una primera modelación adelantada por una firma privada y todavía no es definitiva.

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“Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre”, señaló el presidente, quien explicó que la medición contempla cerca de $ 24,5 billones en edificaciones y otros $ 5,5 billones en infraestructura.

Una cifra que todavía puede aumentar o cambiar

El propio presidente aclaró que se trata de un cálculo preliminar, por lo que el monto podría modificarse a medida que se conozca con mayor precisión el estado de las zonas afectadas.

La evaluación deberá avanzar en cada una de las regiones golpeadas para determinar con mayor detalle la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre”, expresó De la Espriella al presentar la estimación, aunque también insistió en que el valor será ajustado cuando exista más información.

¿En qué se concentran las pérdidas?

La primera aproximación económica presentada por el Gobierno divide los daños físicos en dos grandes grupos:

Edificaciones: aproximadamente $24,5 billones .

aproximadamente . Infraestructura: cerca de $5,5 billones .

cerca de . Total preliminar: alrededor de $30 billones.

El cálculo abarca cinco departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

La diferencia entre ambos componentes muestra que las edificaciones representan la mayor parte de las pérdidas físicas estimadas hasta ahora, mientras que la infraestructura constituye el segundo gran frente de daños.

La magnitud económica de la emergencia se suma así al balance humano y territorial que ha dejado el terremoto. Ahora, además de la atención inmediata de las comunidades afectadas, el país enfrenta el reto de establecer cuánto costará reconstruir las zonas golpeadas.

Por ahora, los $30 billones son apenas una primera referencia. El monto definitivo dependerá de las evaluaciones que se adelanten sobre el terreno y de la caracterización detallada de los daños en cada región.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.