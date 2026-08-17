El nombramiento de Andrés Camilo Pardo Jiménez como secretario general de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quedó sin efecto apenas 24 horas después de su designación.

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Pardo presentó su renuncia el 16 de agosto, luego de que se conociera su cercanía con funcionarios de la administración del expresidente Gustavo Petro, detalla El Tiempo.

La polémica surgió porque Pardo ha sido relacionado con el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, añade ese medio.

Además, su esposa, Íngrid Paola Ortiz, fue designada el pasado 5 de agosto como notaria 74 de Bogotá, cuando todavía estaba por terminar el gobierno Petro. La designación fue realizada por Petro y Cielo Rusinque, entonces ministra de Justicia encargada, agrega ese diario.

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El caso se convirtió en el tercer nombramiento de la administración de Abelardo De la Espriella que se frena por supuestos vínculos con el anterior gobierno, resalta ese periódico.

Antes habían quedado en suspenso las designaciones de Carlos Sepúlveda en el Departamento Nacional de Planeación y de Magda Yolima Amaya como secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La ANI mantuvo hermetismo sobre la designación de Pardo y su posterior renuncia.

El funcionario no explicó las razones de su salida, aunque deseó éxito al nuevo gobierno. Mientras tanto, fuentes aseguran que se revisan otros nombramientos.

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