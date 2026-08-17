El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto dejó miles de viviendas afectadas, por lo que autoridades e ingenieros implementaron sistemas de marcación para evaluar las estructuras y coordinar las labores de rescate.

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El sistema INSARAG, utilizado por equipos de búsqueda y rescate, emplea tres tipos de señales.

El marcaje del sitio de trabajo, que establece prioridades operativas; el marcaje de víctimas, con las letras L para personas vivas y D para fallecidas; y el Rapid Clearance Marking, que indica que un inmueble ya fue revisado y no requiere nuevas operaciones de búsqueda.

Estas marcas son temporales y no determinan si una vivienda puede ser habitada.

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Para eso se realiza una evaluación técnica, apoyada en herramientas como el formulario ATC-20.

De esta revisión surgen las calcomanías de colores: verde significa que el inmueble puede ocuparse normalmente; amarillo indica daños que requieren reparaciones o reforzamiento antes de un uso sin restricciones; y rojo señala peligro, por lo que se necesitan estudios adicionales para definir si puede rehabilitarse o debe demolerse.

Los expertos advierten que no tener una calcomanía no garantiza seguridad. Cualquier grieta o daño visible debe ser revisado por profesionales antes de regresar al inmueble.

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