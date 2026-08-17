Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Más de cuatro mil millones de dólares es la cifra estimada para la reconstrucción tras el último gran terremoto en Colombia, una tragedia que, aunque es la mitad del tamaño de la vivida en 1999, representa desafíos enormes para el Estado y miles de familias afectadas. Según el ex ministro Luis Carlos Villegas, citado por El Diario, el 96% de estos recursos provendrán del presupuesto nacional, lo que exige al Gobierno implementar estrategias financieras diversas para recaudar fondos. Este enfoque recuerda la experiencia del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), responsable hace 27 años de liderar el proceso tras el sismo de 6,4 grados del 25 de enero de 1999, que dejó cerca de 36.000 viviendas destruidas y afectó a 800.000 personas, con una inversión que en su momento superó los mil millones de dólares.

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El último terremoto, de 7,4 grados, ha causado daños en 448 municipios de 15 departamentos. De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hasta el 15 de agosto se contabilizaban 14.493 casas destruidas, 81.506 averiadas, 66 edificios colapsados, además de cientos de centros educativos, instituciones de salud, vías, acueductos y aeropuertos gravemente dañados. Villegas advierte que, aunque actualmente se calcula que los afectados reciben entre 5.000 y 7.000 dólares en ayuda cada uno, la experiencia demuestra que el total final de afectados y costos puede ser superior a las estimaciones iniciales.

La diferencia principal frente a la tragedia de hace casi tres décadas es la capacidad económica del país. En aquel entonces, el producto interno bruto (PIB) rondaba los 100.000 millones de dólares, mientras que hoy asciende a 600.000 millones de dólares. Sin embargo, al igual que en 1999, Colombia enfrenta una crisis fiscal, lo que obliga a buscar soluciones financieras extraordinarias como impuestos, emisiones de bonos, renegociación y reprogramación de la deuda, así como cooperación internacional. El gobierno nacional ya anunció empréstitos —entre ellos uno del Banco Mundial por 450 millones de dólares— y múltiples naciones han entregado donaciones, aunque, según Villegas, estos aportes representan apenas un 4% del total.

El FOREC sirve como lección clave: debe garantizarse cercanía a la comunidad para conocer sus necesidades reales, aplicar una micro-administración en zonas pequeñas para un control preciso y, sobre todo, mantener la transparencia y blindar los recursos contra la politiquería, especialmente ante la proximidad de elecciones locales. El proceso de reconstrucción no es inmediato y puede extenderse entre cuatro y cinco años, con una fase inicial de emergencia, seguida de una estabilización progresiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los retos financieros para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

El principal desafío es obtener más de 4.000 millones de dólares, el 96% desde el presupuesto nacional, lo que requiere recurrir a fuentes ordinarias y extraordinarias como nuevos impuestos, emisiones de bonos, préstamos internacionales y reprogramación de la deuda. La crisis fiscal actual obliga a tomar decisiones rigurosas para no dejar sin recursos el proceso, priorizando la gestión transparente y eficiente, según explicó el ex ministro Villegas en El Diario.

¿Qué enseñanzas dejó el modelo FOREC en los procesos de reconstrucción en Colombia?

El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) demostró la importancia de trabajar cerca de las comunidades, segmentar la administración por zonas pequeñas y blindar los recursos contra la política partidista, priorizando la transparencia. Estos principios permitieron un proceso más eficiente y confiable, y hoy se consideran referentes para estructurar la actual reconstrucción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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