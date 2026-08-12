Por: CENET

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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ofreció a Colombia una donación inicial de 500.000 dólares para atender la emergencia causada por el reciente terremoto. Así lo confirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la institución, en una entrevista con Blu Radio, en la cual explicó que estos recursos estarán a disposición del Gobierno nacional, que decidirá su uso en esta primera etapa en la que la prioridad es la asistencia humanitaria y el rescate de personas.

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Según Díaz-Granados, CAF reaccionó de inmediato al enterarse de la situación en el país, canalizando la donación para apoyar en la estabilización de las áreas afectadas. Además, la entidad puso a disposición del Gobierno un préstamo de urgencia por 50 millones de dólares para iniciar labores de reconstrucción, una vez se concreten las necesidades y prioridades sobre el terreno. El ejecutivo planteó que esta oferta incluye acompañamiento técnico y asesoría para planificar y ejecutar la reconstrucción, según lo requiera el Estado colombiano.

Estos recursos extraordinarios hacen parte de un marco más amplio de financiamiento anunciado previamente por CAF: un paquete de 9.000 millones de dólares para Colombia a lo largo de cuatro años. El presidente de CAF detalló que parte de este financiamiento puede redirigirse a las zonas afectadas, dependiendo de la gravedad de los daños y las determinaciones del Gobierno. Las líneas de apoyo contempladas van desde infraestructura –como carreteras, puentes, aeropuertos, edificaciones públicas– hasta infraestructura social, que abarca colegios y hospitales; también puede incluir asesoría no reembolsable en estructuración de proyectos.

Díaz-Granados enfatizó que la reconstrucción debe enfocarse en soluciones resilientes, es decir, que tengan la capacidad de soportar futuros riesgos como los eventos sísmicos. El monto y las condiciones de los préstamos ofrecidos, entre los que se destaca un posible periodo de gracia de hasta cuatro años y plazos que podrían alcanzar veinte años, dependerán de la magnitud del daño y el tipo de infraestructura a reconstruir.

El funcionario explicó que los recursos podrán canalizarse a través de diversas entidades, ya sean el Gobierno nacional, departamentos, municipios o actores del sector privado, dependiendo de la estructura que se decida para la reconstrucción. También mencionó la posibilidad de crear un fondo específico para la reconstrucción, similar al que se utilizó tras el terremoto del Eje Cafetero en los años 90, donde CAF podría aportar no solo financiamiento sino también asistencia técnica y seguimiento. Incluso, se contempla la coordinación con otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para fortalecer la respuesta a la emergencia.

De acuerdo con Díaz-Granados, la atención humanitaria y el rescate de las comunidades afecta das son la prioridad inmediata, mientras se inician los análisis para determinar la ejecución y distribución de los recursos destinados a la reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recursos y líneas de financiamiento que ofreció CAF a Colombia tras el terremoto?

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ofreció una donación de 500.000 dólares para atención inmediata de la emergencia, un préstamo de urgencia por 50 millones de dólares y la posibilidad de redirigir parte del financiamiento total de 9.000 millones de dólares previamente anunciado. Estas líneas pueden aplicarse a infraestructura, obras públicas y sociales, así como apoyo técnico, dependiendo de las necesidades identificadas por el Gobierno nacional.

¿Qué significa infraestructura resiliente y por qué es importante en la reconstrucción tras un terremoto?

Infraestructura resiliente se refiere a edificios, vías y sistemas diseñados para resistir y recuperarse de eventos extremos, como terremotos. En este contexto, implica reconstruir hospitales, colegios y otros servicios con características que reduzcan su vulnerabilidad sísmica, priorizando la seguridad y funcionalidad para mitigar daños futuros, como explicó el presidente de la CAF.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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