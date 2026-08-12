Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Durante una reciente visita al departamento de Risaralda, el presidente Abelardo de la Espriella presentó una serie de medidas dirigidas a brindar apoyo inmediato a los ciudadanos que han perdido sus viviendas como consecuencia de una grave emergencia. Las acciones anunciadas por el Gobierno Nacional surgieron luego de recorridos por los municipios más afectados, Pereira y Dosquebradas, donde se evidenció la magnitud de los daños. Según lo informado por El Diario, en el mismo sitio se llevó a cabo la coordinación entre representantes de la administración departamental, autoridades civiles y militares, organismos de socorro y delegados del Gobierno Nacional, con el objetivo de organizar las tareas de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños.

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Una de las medidas principales comunicadas por el presidente de la Espriella consiste en establecer alivios económicos en los servicios públicos para las familias perjudicadas. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el Ministerio de Vivienda tiene la instrucción de implementar un periodo de exención de pagos por tres meses, medida que aplicará una vez se termine el censo y caracterización de las familias damnificadas. "Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia", expresó el presidente, en una cita recogida por El Diario.

Además, como respuesta al impacto que la emergencia ha tenido sobre la vida de muchas familias, la administración nacional dio a conocer el diseño de un programa de subsidio de arriendo. Este programa está dirigido a las personas que han perdido sus casas y enfrentan actualmente la incertidumbre de no poder regresar a sus hogares. Se explicó que la entrega de estos subsidios se hará mientras se desarrollan los estudios técnicos destinados a identificar cuáles edificaciones pueden ser reparadas y cuáles presentan fallas estructurales irremediables. Según las palabras del presidente de la República, el compromiso del Gobierno es trabajar de manera efectiva para que "haya alivio, para que haya soluciones", resaltando la importancia de ofrecer respuestas concretas frente a la emergencia en Risaralda.

¿Qué alivios en servicios públicos anunció el presidente para las familias afectadas en Risaralda?

El presidente Abelardo de la Espriella informó que habrá una exención en los pagos de servicios públicos durante tres meses para los afectados. Esta medida se aplicará a las familias damnificadas después de que se realice un censo y se caractericen los hogares perjudicados, según datos citados por El Diario.

¿En qué consiste el subsidio de arriendo para quienes perdieron sus viviendas en Risaralda?

El subsidio de arriendo anunciado por el Gobierno Nacional tiene como objetivo ayudar temporalmente a las familias cuyas casas resultaron inhabitables. El apoyo estará vigente mientras se desarrollan estudios técnicos que determinarán si las viviendas pueden ser reparadas o si se requieren otras soluciones definitivas, de acuerdo con lo divulgado durante la visita presidencial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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