Por: El Espectador

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Los ciudadanos de Bogotá cuentan ahora con más alternativas para brindar apoyo a las familias damnificadas tras el terremoto del 10 de agosto, pues varios puntos estratégicos de la ciudad se encuentran habilitados para la recepción de donaciones materiales y económicas. De acuerdo con la información suministrada, las personas que deseen ayudar pueden acercarse al estadio Nemesio Camacho El Campín, el pabellón Vive Claro y el centro comercial Nuestro Bogotá, cada uno con horarios y mecanismos propios para facilitar la entrega de insumos.

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En El Campín, la concesionaria Sencia, responsable de administrar el escenario, inició la recolección este miércoles 12 de agosto. Los ciudadanos pueden acercarse al punto ubicado sobre la carrera 30, cerca del puente peatonal, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m. Esta iniciativa opera en articulación con la Cruz Roja Colombiana, entidad encargada de gestionar y trasladar los aportes hacia las zonas que más lo requieran. Las personas pueden donar alimentos no perecederos como arroz, lentejas, harina de maíz, azúcar, fríjol, sal, chocolate, aceite vegetal, pasta, panela, atún y café. También se reciben elementos para el hogar, higiene personal y productos para bebés, como cobijas, almohadas, colchonetas, cepillos de dientes, pañales y crema antipañalitis, elementos fundamentales para la atención inmediata de las familias afectadas.

Además de los aportes en especie, Sencia habilitó la opción de realizar donaciones económicas. Para quienes prefieran contribuir de esta manera, los recursos pueden transferirse a la cuenta de ahorros 039579776 del Banco de Bogotá, a nombre de la Fundación Solidaridad por Colombia, identificada con NIT 8600711691. También está disponible la llave digital Bre-B @juntosxcolombia.

Otro de los puntos dispuestos es el pabellón Vive Claro, seleccionado como centro nacional de acopio del Gobierno Nacional. Allí, la recepción de ayudas funcionará hasta el 31 de agosto, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Las donaciones serán organizadas en el sitio y distribuidas posteriormente por el Gobierno Nacional a los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Tolima. El acceso a Vive Claro varía según el tipo de entrega: empresas y logística institucional deben ingresar por la Puerta 4, mientras que las donaciones particulares en vehículo entran por la Puerta Vehicular 2. Para quienes deseen participar como voluntarios, la entrada es por la Puerta 10, con acreditación previa y siendo mayores de 16 años.

En el occidente de la ciudad, el centro comercial Nuestro Bogotá también habilitó un punto de acopio en el primer piso, junto al local Éxito Wow, con horarios diferenciados para cada día de la semana. Además, se adecuó un local específico de 80 metros cuadrados para el almacenamiento temporal de las donaciones, que serán recogidas por la Cruz Roja Colombiana. En este sitio se priorizan insumos como agua potable, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, colchonetas, cobijas y suministros de primeros auxilios.

De esta manera, Bogotá fortalece las posibilidades de atención y solidaridad ciudadana en apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del sismo.

¿Dónde y cómo puedo donar ayudas para los damnificados del terremoto en Bogotá?

Según la información consolidada, los puntos habilitados para donar son el estadio Nemesio Camacho El Campín, el pabellón Vive Claro y el centro comercial Nuestro Bogotá. Cada lugar tiene horarios y tipos de accesos diferentes para la entrega de donaciones en especie, y también existen opciones para aportar dinero a través de la Fundación Solidaridad por Colombia. Estos centros recolectan artículos prioritarios como alimentos no perecederos, elementos de higiene, cobijas y colchonetas, que luego son canalizados por la Cruz Roja Colombiana y el Gobierno Nacional.

¿Qué tipo de artículos y productos se reciben en los puntos de recolección de donaciones?

Los puntos dispuestos aceptan principalmente alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, colchonetas, cobijas, elementos para bebés y suministros de primeros auxilios. Cada centro ha establecido una lista detallada para orientar a los donantes sobre los productos prioritarios, buscando cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.