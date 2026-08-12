Por: CENET

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La Cámara Colombiana de la Energía (CCEnergía) se pronunció este martes tras el sismo que sacudió varias zonas de Colombia en horas de la mañana. El evento sísmico, cuyo epicentro se localizó en el departamento del Chocó, dejó consecuencias no solo en esta zona sino también en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia, según destacó el gremio en su comunicado. La organización lamentó profundamente las pérdidas humanas y los daños físicos causados por el fenómeno natural, expresando sus condolencias a las familias que resultaron damnificadas por la tragedia.

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CCEnergía quiso resaltar la respuesta inmediata de las autoridades y la colaboración entre diferentes actores encargados de atender la emergencia. En su declaración, el gremio subrayó el papel del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, así como la gestión incansable de las administraciones locales, los organismos de socorro y la ciudadanía. Estos sectores han tomado la iniciativa de organizar labores de atención en terreno, buscando mitigar de manera oportuna las consecuencias del sismo. Así lo indicó la Cámara al referirse a los “esfuerzos que comienza a hacer el Gobierno Nacional” junto a los mencionados actores.

La organización, consciente de la magnitud de la emergencia, expresó su compromiso de mantenerse atenta a la evolución de la situación en los territorios afectados. CCEnergía reiteró su disposición de participar en actividades que estén dentro de sus posibilidades, sumándose a las acciones institucionales para apoyar la atención de la emergencia. Para el gremio, resulta fundamental sumar esfuerzos a favor de la mitigación de los impactos humanos y físicos que dejó el sismo, especialmente en los departamentos y regiones más afectados.

Mientras tanto, las autoridades y los organismos de socorro continúan evaluando las afectaciones, intentando determinar el alcance real de los daños en cada zona donde se sintió el movimiento telúrico. En este contexto, CCEnergía insitió en su mensaje de solidaridad y acompañamiento a las comunidades, manteniendo la disposición para apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en los territorios afectados. El llamado de la Cámara apunta a seguir fortaleciendo la colaboración interinstitucional y ciudadana ante tragedias como la que enfrentó el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomó la Cámara Colombiana de la Energía tras el sismo en Chocó?

La Cámara Colombiana de la Energía manifestó, a través de un comunicado oficial, su solidaridad con las personas afectadas y su disposición para participar en acciones institucionales orientadas a mitigar los impactos del sismo. El gremio resaltó la importancia de sumar esfuerzos junto a autoridades nacionales, locales y organismos de socorro, y señaló que permanecerá atento a la evolución de la situación en los territorios golpeados por la emergencia.

¿Por qué es importante la participación de los gremios como CCEnergía en emergencias como la del sismo?

La participación de gremios como la Cámara Colombiana de la Energía resulta relevante porque permite la articulación de esfuerzos y recursos institucionales en momentos críticos. De acuerdo con el pronunciamiento, CCEnergía se comprometió a colaborar en la atención y recuperación de las zonas afectadas, lo que contribuye a fortalecer la respuesta y facilita la coordinación con autoridades y la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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