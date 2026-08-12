Frente a la magnitud de la tragedia humanitaria y los devastadores daños materiales provocados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país y dejó afectaciones en 593 municipios, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la expedición formal de la declaratoria de emergencia económica y social. Esta medida excepcional tiene como propósito fundamental acelerar la atención integral de los miles de damnificados y comenzar a movilizar con agilidad los millonarios recursos que demandará la reconstrucción de las regiones más golpeadas por el movimiento telúrico. Aunque al cierre de esta edición el decreto oficial con la medida aún no se había expedido formalmente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó los ejes centrales de la estrategia financiera que adoptará el Ejecutivo en los próximos días, según informó El Tiempo.

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La decisión de activar este régimen de excepción le otorgará al Gobierno la facultad constitucional de expedir decretos con fuerza de ley y adoptar medidas extraordinarias para enfrentar una crisis cuya verdadera dimensión económica y social apenas comienza a establecerse con precisión a lo largo del territorio nacional. No obstante, el Ejecutivo anticipó un alivio clave para los bolsillos de los ciudadanos al descartar por completo, al menos por ahora, la creación de nuevos impuestos. En su lugar, la administración nacional centrará sus esfuerzos en asegurar la financiación requerida mediante una combinación estratégica de créditos internacionales, reasignaciones de partidas y recortes internos dentro del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2026.

La primera fuente de financiación adicional anunciada por el Ministerio de Hacienda corresponde a un crédito contingente de hasta 450 millones de dólares gestionado con el Banco Mundial. Según detalló el jefe de la cartera económica, estos recursos financieros podrían estar disponibles antes de que termine la semana, una vez se promulgue oficialmente el decreto de emergencia económica. A esta importante inyección de capital externo se sumará la disponibilidad de los recursos acumulados en el presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como una agresiva reorientación de partidas presupuestales que permitirá canalizar dinero de manera directa hacia las zonas que sufrieron los peores estragos del sismo. El ministro Gómez enfatizó que se priorizarán aquellas partidas que garanticen una respuesta inmediata y eficiente ante la calamidad pública.

La estrategia fiscal elegida por el Gobierno supone una profunda y compleja revisión de las cuentas públicas, especialmente en un momento coyuntural donde la nueva administración solicitó previamente al Congreso devolver el proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno anterior al considerarlo desfinanciado, con un gasto de funcionamiento excesivo y un margen muy reducido para la inversión. Ante las voces que sugerían el establecimiento temporal de nuevos tributos amparados en la emergencia, el Ministerio de Hacienda fue enfático en rechazar esa vía. Las autoridades económicas señalaron que el presupuesto actual cuenta con espacios suficientes para hacer ahorros y recortes en gastos burocráticos, evitando trasladar cargas adicionales a los colombianos en medio de la adversidad.

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Como parte complementaria de las medidas de alivio, el Ministerio de Hacienda anunció que aplazará durante un mes el inicio del calendario tributario para el pago del impuesto de renta de las personas naturales en todos los territorios que resultaron golpeados por el terremoto, bajo la premisa de que los ciudadanos afectados no tienen en este momento las condiciones mentales ni financieras para cumplir con obligaciones fiscales. Paralelamente, el presidente De La Espriella anunció desde el departamento de Risaralda dos medidas de asistencia inmediata para las familias damnificadas en esa región, consistentes en un alivio temporal por tres meses en el pago de los servicios públicos domiciliarios, tras la realización de un censo riguroso, y la puesta en marcha de un programa de subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas o no pueden retornar a ellas de manera segura mientras avanzan las labores de diagnóstico y posterior reconstrucción.

Posesión de Abelardo de la Espriella

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