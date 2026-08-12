La capital del departamento de Risaralda se ha convertido en uno de los epicentros más golpeados por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país en la mañana del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro inicial se registró en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

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Las cifras oficiales entregadas por la Alcaldía de Pereira reflejan la magnitud de la emergencia humanitaria que atraviesa la ciudad, reportando hasta el momento un total de 243 personas rescatadas, 279 ciudadanos trasladados a diferentes clínicas y hospitales, 85 heridos atendidos de urgencia y 14 animales rescatados. Sin embargo, el balance más doloroso y preocupante se concentra en las 83 personas fallecidas y los 45 ciudadanos que aún permanecen reportados como desaparecidos, mientras un contingente de 300 rescatistas recorre incansablemente las calles y las estructuras colapsadas en una carrera desesperada contra el tiempo.

Entre los múltiples puntos críticos que dejó el sismo, uno de los casos más dramáticos y emblemáticos se vive en el tradicional edificio Invico, localizado sobre la concurrida y comercial avenida Circunvalar, una de las zonas residenciales y económicas más conocidas de la región. Esta edificación, construida en la década de 1970 y que con hidalguía había logrado resistir los embates de históricos sismos anteriores como los registrados en 1995 y 1999, encontró su límite estructural frente a la violencia inusitada del movimiento telúrico de 2026, según informó El Tiempo.

Sin llegar a imaginarlo, el icónico complejo arquitectónico sufrió daños catastróficos que provocaron la desaparición completa de su piso 12, dejando al borde del colapso total a una estructura que durante décadas fue insignia de la capital risaraldense y que hoy observa cómo sus instalaciones están a punto de convertirse en un triste recuerdo.

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🔴 El edificio Invico, ubicado en la Avenida Circunvalar en la ciudad de Pereira, Risaralda, quedó marcado por una de las historias más impactantes del terremoto. Uno de sus pisos desapareció por completo y tres personas quedaron atrapadas allí sin posibilidad de ser… pic.twitter.com/z9uMioOxDK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026

En los primeros momentos posteriores al desastre, la angustia se apoderó de los familiares y vecinos cuando, a través de las redes sociales, comenzaron a multiplicarse los reportes ciudadanos que advertían sobre la presencia de sobrevivientes atrapados en los pisos superiores del edificio Invico. No obstante, la intervención inmediata de los organismos de socorro se vio impedida por el extremo riesgo de un colapso inminente de la estructura, pues cualquier movimiento o vibración adicional en la zona amenazaba con derrumbar por completo lo que quedaba en pie, imposibilitando el paso entre un piso y otro para rescatar a las personas que pedían auxilio desesperadamente, de acuerdo con el citado diario.

Con el pasar de las horas, la situación se tornó crítica para quienes esperaban en el tope de la edificación, entre quienes se encontraba Leidy Johana Pérez, una de las residentes que, haciendo uso de su teléfono celular, logró grabar y mostrar al país la devastadora destrucción en la que quedó convertido su apartamento tras el violento temblor.

Ante la imposibilidad de acceder por las vías tradicionales y el inminente peligro de un desplome masivo, la tragedia en el edificio Invico dio un giro esperanzador gracias a la oportuna intervención logística de un empresario local, quien puso a disposición de las autoridades una grúa de gran calado. Con el apoyo fundamental de esta maquinaria pesada y la pericia técnica del cuerpo de bomberos, se logró ejecutar una compleja operación de evacuación y rescate que permitió sacar con vida a las personas que continuaban atrapadas en los niveles superiores, evitando una pérdida mayor de vidas humanas en este emblemático punto de la avenida Circunvalar.

Mientras Pereira intenta ponerse en pie y evaluar los cuantiosos daños materiales que amenazan con borrar del mapa edificaciones históricas, el heroísmo de los 300 rescatistas y la solidaridad ciudadana se mantienen como el principal bastión de esperanza en medio de una de las páginas más oscuras y desafiantes de la historia reciente del departamento de Risaralda.