A medida que pasan las horas tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país, la cifra de afectados continúa en aumento, dejando a su paso no solo cuantiosos daños materiales en 593 municipios, sino también profundas heridas sentimentales marcadas por la incertidumbre, la pérdida de seres queridos y el desespero de no saber qué deparará el futuro para miles de familias.

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Desde el primer momento de la emergencia, el equipo periodístico de Noticias Caracol se ha despliegado por los puntos más críticos de la geografía nacional para registrar de cerca la magnitud de la tragedia, documentando historias humanas que retratan el alma de un país golpeado por la naturaleza.

Una de estas conmovedoras vivencias se viralizó rápidamente en las plataformas digitales desde el municipio de Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, donde una comerciante local no pudo contener la angustia al constatar la destrucción total de su fuente de ingresos.

Entre lágrimas y visibles muestras de desesperación, la mujer relató ante las cámaras la dura realidad que enfrenta al quedarse sin su único medio de subsistencia: “Yo vivo de este negocio. No tengo otras salidas, sino esta. Estamos viendo qué recuperamos que nos sirva, pero pues no creemos que salga mucha cosa”.

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El dolor de la afectada caló tan hondo en la sensibilidad del equipo periodístico que la corresponsal de Noticias Caracol en el municipio, Mayra Tenorio, terminó convirtiéndose en protagonista involuntaria de la transmisión. Superada por la empatía y el peso emocional de la escena, la comunicadora no pudo ocultar el sentimiento que le causó conocer de cerca ese drama humano y rompió en llanto junto a la ciudadana, expresándole su solidaridad con voz entrecortada: “No es nada fácil, sé qué es el trabajo de muchos años”.

Las palabras de la comerciante reflejaron el calvario que comparten cientos de pequeños empresarios y trabajadores informales en las zonas devastadas: “Es muy duro, porque uno vive de este negocio, yo vivo de esto, no tengo otra salida. Muy duro, me duele mucho en el alma porque siempre me levanto y vengo y abro el negocio, estoy con mi prima acá. Ella también vive de esto”.

Ante la crudeza del momento, la corresponsal no dudó en suspender momentáneamente la distancia profesional para rodear a la mujer con un abrazo de apoyo, un gesto que sintetiza el dolor compartido de una comunidad que hoy clama por ayudas urgentes y respuestas estatales para poder reconstruir sus vidas desde las cenizas de la catástrofe.