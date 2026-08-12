Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Colombia continúa en alerta debido a la serie de eventos sísmicos que han sacudido al país en los últimos días. Cuando aún persiste la emergencia tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado lunes, un nuevo movimiento telúrico fue registrado durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto, aumentando la preocupación entre la ciudadanía y las autoridades responsables de atender este tipo de emergencias.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el último informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se produjo a las 4:19 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Esta región ya es conocida por su constante actividad sísmica y se encuentra entre las zonas con mayor registro de movimientos telúricos en el país. El reporte de SGC especifica que la magnitud del evento fue de 3,3 en la escala de Richter, con una profundidad de 144 kilómetros bajo la superficie terrestre. El epicentro se ubicó a cinco kilómetros de Los Santos, ocho kilómetros de Jordán y 16 kilómetros de Aratoca, todos municipios del departamento de Santander.

A pesar de que este nuevo sismo fue significativamente menos intenso que el terremoto vivido el día lunes, vuelve a poner en el debate público la probabilidad de que se sigan presentando movimientos en la zona durante los días siguientes. Según el informe recogido en las últimas horas, también se registraron otros temblores de menor magnitud en la región, muchos de los cuales no fueron percibidos por la población debido a su baja intensidad.

Mientras tanto, los organismos de socorro continúan con los operativos y se mantiene la búsqueda activa de personas que aún no han podido ser localizadas desde el primer evento sísmico. Las familias y comunidades de las zonas afectadas permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos, en medio de una creciente expectativa y preocupación como consecuencia de la persistente actividad tectónica en Santander.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del último sismo en Colombia según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el epicentro del reciente sismo se ubicó en el municipio de Los Santos, en Santander. El sismo tuvo una magnitud de 3,3 y una profundidad de 144 kilómetros, afectando también áreas cercanas como Jordán y Aratoca, dentro del mismo departamento.

¿Qué magnitud y profundidad tuvo el nuevo sismo registrado en Santander?

El nuevo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,3 en la escala de Richter y ocurrió a una profundidad de 144 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. Aunque el sismo fue menos intenso que el terremoto del lunes, mantiene el nivel de alerta entre las autoridades y la población de la región.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.