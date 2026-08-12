Durante la audiencia general de este miércoles 12 de agosto, el papa León XIV se refirió al terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia el pasado lunes y expresó su cercanía a las víctimas, heridos y familias afectadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bukele anunció ayuda grande para Colombia tras terremoto, pero no como muchos podrían esperar)

El pontífice también manifestó su gratitud a quienes participan en las labores de rescate y asistencia, y el Vaticano confirmó el envío de una primera ayuda económica de 100.000 euros destinada a las diócesis afectadas.

En el saludo a los fieles de lengua española, el Santo Padre pronunció las siguientes palabras:

Lee También

“Deseo expresar mi cercanía a los hermanos y hermanas colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el descanso eterno de los difuntos, aseguro mis plegarias por sus familias y por todos los que se han visto golpeados por esta tragedia”.

A continuación, agregó: “Manifiesto mi gratitud a quienes trabajan en labores de rescate y asistencia a los damnificados”.

Acá, las palabras del papa:

#MUNDOI El Papa León XIV envió un mensaje de solidaridad, dedicó oraciones y agradeció a quienes trabajan en el rescate y asistencia a los damnificados por el terremoto en Colombia.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/DaiXnx7bp4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2026

El mensaje se produjo en el marco de la audiencia general semanal celebrada en el Vaticano. Este pronunciamiento se suma a un telegrama enviado este martes, en el que el papa, a través del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, ya había expresado su pesar por las consecuencias del sismo y había transmitido su cercanía espiritual a las familias y a los equipos de socorro.

Además del mensaje de solidaridad, el Vaticano informó que el papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados por el terremoto.

Los recursos serán destinados directamente a la Conferencia Episcopal de Colombia, específicamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana, que actúa como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la asistencia solidaria a las diócesis golpeadas por la tragedia.

El terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, causó daños materiales de consideración en el centro y occidente del país, afectó viviendas, infraestructuras y centros de salud, y dejó un elevado número de víctimas y heridos, además de personas reportadas como desaparecidas. Las labores de búsqueda, rescate y asistencia continúan en varias localidades.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.