Colombia trata de recuperarse de las desoladoras consecuencias del terremoto que ha dejado más de 100 víctimas fatales. Un día después de la tragedia, se han registrado más temblores que han despertado la incertidumbre de la población.

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Durante la tarde de este martes 11 de agosto, hubo dos sismos con menos de 10 minutos de diferencia. Aunque no superaron los 4 grados de magnitud, y las profundidades no fueron alarmantes, hubo personas que aseguraron que sintieron los movimientos telúricos en distintas regiones del país.

¿Dónde fueron los temblores en Colombia hoy?

El primer sismo despertó angustia ya que se dio en San José del Palmar, municipio del Chocó donde se dio el epicentro del devastador terremoto del pasado lunes. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, fue de 3,5 y a las 5:30 de la tarde.

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Según algunos usuarios en ‘X’, el sismo se sintió en Bogotá, Valle del Cauca y Santander, aunque manifestaron que no fue fuerte. “En Tuluá se sintió”, “lo sentí en San Gil, Santander”, “en Cali no se sintió” o “tengo la leve sensación de haberlo sentido en Bogotá”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Ocho minutos después del sismo en San José del Palmar, a las 5:38 p. m., se reportó un movimiento de 3,6 grados de magnitud en Chipatá, Santander. De este sismo, pocos ciudadanos aseguraron que no lo sintieron.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.