El cierre del mandato del presidente Gustavo Petro sigue moviéndose en aguas turbulentas. Tras cumplir una cita clave en Roma con el papa León XIV, el mandatario aterrizó de regreso en el país este viernes 3 de julio de 2026 para asistir al grado de su hija menor, Antonella. Sin embargo, su agenda internacional no fue noticia por los temas de Estado, sino por la sorpresiva e inexplicada aparición de Vanessa Cortés Carmona dentro de la delegación oficial que ingresó al Palacio Apostólico.

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La presencia de la mujer reabrió un viejo debate sobre los límites entre la vida privada del mandatario y el protocolo diplomático. Durante la emisión matutina de Blu Radio, el periodista Néstor Morales y el panel de analistas cuestionaron con severidad el silencio de la Casa de Nariño frente a un viaje que calificaron como un reflejo de lo que ha sido este cuatrienio.

Para Néstor Morales, la visita al Sumo Pontífice cruzó una línea delicada al involucrar asuntos sentimentales en un evento de Estado, especialmente ante una de las cortes más estrictas del mundo en materia de protocolo. “Un presidente va al encuentro con el Papa con la novia, pues obvio que se puede preguntar. Ha habido vetos a embajadores colombianos separados a quienes el Vaticano no les da el beneplácito por la condición de divorcio”, recordó el periodista.

Por su parte, el Padre Linero sugirió que las autoridades de la Santa Sede actúan bajo el principio de la buena fe institucional: “Yo no creo que el Vaticano sepa eso, ellos ven llegar a las personas, les dicen que es una funcionaria y no tienen cómo confirmarlo”.

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La gran incógnita que rodea el episodio es el estatus legal y laboral con el que Cortés Carmona ingresó a los salones vaticanos. Morales lanzó la hipótesis de que se le pudo haber otorgado un nombramiento exprés o provisional para camuflar su asistencia. “El presidente Petro fue con su amante, su novia, a una reunión con el Papa. Quedan 5 semanas para que termine el Gobierno, ya no se escandalice por lo que pasó, ya no es sorpresa, así fue el Gobierno: un hijo acusado de ser un delincuente, una exesposa señalada por sus gastos en Europa”, sentenció el director del espacio radial, dando por hecho que la relación se consolidó tras la separación del mandatario de Verónica Alcocer.

El nombre de Vanessa Cortés Carmona, una manizaleña de 33 años, dejó de ser un secreto de pasillo a mediados de 2024, cuando se hizo viral un misterioso video en el que aparecía caminando de la mano junto al presidente Petro por el Casco Antiguo de Panamá. Aunque en su momento el Gobierno intentó catalogar el hecho como un asunto estrictamente privado, una rigurosa investigación publicada por La Silla Vacía en mayo de 2026 demostró que el caso trasciende al interés público debido a un meteórico e inexplicable incremento en su patrimonio.

Antes de la llegada de la izquierda al poder, Cortés reportaba ingresos modestos que no superaban los 3 millones de pesos mensuales, no poseía propiedades y residía en un apartamento de clase media en un barrio, al norte de Bogotá. No obstante, tras la posesión de Petro, su realidad financiera dio un giro de 180 grados, según La Silla Vacía.

Ingresos y propiedades: pasó a reportar ingresos superiores a los 600 millones de pesos. Adquirió un lote de casi 8.000 metros cuadrados en La Calera por 80 millones de pesos, el cual intentó vender poco después por 700 millones con licencias de construcción aprobadas, para luego transferirlo a un fideicomiso inembargable.

La empresa Kayros Advice SAS: fundada apenas un mes después de arrancar el Gobierno, la compañía triplicó sus activos en tiempo récord a pesar de registrar cero ingresos en sus balances iniciales. La firma opera en una sede residencial compartida con otra empresa cuyo fundador es el contador de Armando Benedetti (actual ministro del Interior), y se le vincula directamente con redes de contratación y el entorno del poderoso empresario Euclides Torres, financiador de la campaña presidencial.

El encuentro de este jueves 2 de julio con el papa León XIV—el cual generó controversia interna luego de que se descubriera que fue gestionado por el Gobierno colombiano y no por una invitación directa de la Santa Sede, como pretendía hacer ver la Casa de Nariño— no es el primer viaje internacional donde Cortés camina a la sombra del mandatario.

Los rastros de sus redes sociales, rastreados por equipos periodísticos, confirmaron que la mujer publicó postales y fotografías en las pirámides de El Cairo (Egipto) en octubre de 2025 y en los Emiratos Árabes en noviembre del mismo año, coincidiendo de manera exacta con las fechas de las visitas oficiales del jefe de Estado.

Hasta el momento, la Presidencia de la República ha optado por blindar la situación de forma hermética. Ante los derechos de petición enviados por diferentes medios para aclarar el uso de recursos públicos en los traslados de Cortés y sus nexos contractuales, el palacio presidencial rechazó los cuestionamientos tildándolos de “irrespetuosos”, dejando al país sin una respuesta oficial a solo un mes y siete días de que se realice el traspaso de mando a la administración entrante de Abelardo De la Espriella.

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