Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro ha solicitado formalmente el derecho a réplica luego de la alocución televisiva del presidente Abelardo de la Espriella, ocurrida el lunes 17 de agosto, en donde se presentó un balance sobre la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Petro, mediante sus redes sociales, hizo pública esta solicitud y enfatizó su intención de usar un espacio en la televisión nacional para plantear públicamente sus dudas y críticas frente a la atención brindada por el gobierno a las víctimas de la tragedia. En sus palabras, manifestó: “He de pedir la réplica que ordena la ley”.

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En su comunicación, el exmandatario afirmó que su intervención buscará estar presente “por todos los canales” para exponer sus argumentos y compartir su visión sobre el enfoque que, desde su perspectiva, debería tomar el país ante la emergencia. Petro también calificó de “absurdamente ineficaz” la ayuda oficial destinada hasta ahora a los damnificados por el sismo.

Por su parte, durante la alocución presidencial, De la Espriella presentó cifras puntuales provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según ese balance oficial, el terremoto afectó a 450 municipios que pertenecen a 15 departamentos. De acuerdo con los datos expuestos, había 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de 120.328 familias registradas como afectadas. En términos de infraestructura, el presidente reportó la destrucción de 26.945 viviendas, daños en 127.557 inmuebles adicionales, así como afectaciones en 285 centros de salud y 2.838 establecimientos educativos. Sin embargo, aclaró que estas cifras eran preliminares y sujetas a confirmación en terreno.

Un asunto que generó discusión fue la diferencia entre las cifras oficiales y las registradas por Medicina Legal, la autoridad encargada de estos procesos. Medicina Legal mencionó haber recibido 304 cuerpos, de los cuales 300 ya habían sido identificados y 293 entregados a sus familiares. Además, esta entidad registraba 348 personas desaparecidas, una cifra superior a los 143 desaparecidos informados por el Gobierno. De la Espriella justificó la brecha en los datos señalando que la UNGRD seguía en proceso de verificación en las localidades afectadas.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, se decretó el estado de emergencia económica y se creó el Fondo Milagro, con el propósito de estructurar la reconstrucción de las zonas afectadas. Esta estrategia contempla subsidios de arriendo, alivios en servicios públicos, y programas para la construcción y mejoramiento de vivienda, involucrando a gobiernos locales, sectores privados, entidades financieras y aseguradoras. Además, el Ministerio de Hacienda dispuso el primer tramo de un crédito del Banco Mundial equivalente a 200 millones de dólares para atender las necesidades más apremiantes.

Ahora queda por conocerse cuál será la respuesta oficial a la petición de réplica hecha por Gustavo Petro y si se le otorgará el espacio televisivo para expresar sus cuestionamientos frente a la gestión actual ante la emergencia.

¿Qué es el derecho a réplica solicitado por Gustavo Petro ante la alocución presidencial?

El derecho a réplica es una herramienta que permite a las personas o figuras públicas responder o contradecir información expuesta en medios de comunicación que consideren afecta su imagen o posición. En este caso, Gustavo Petro solicitó este derecho para expresar sus cuestionamientos frente a la atención del Gobierno a la emergencia del terremoto.

¿Cuáles fueron las principales diferencias en las cifras de desaparecidos según el Gobierno y Medicina Legal?

El presidente Abelardo de la Espriella reportó 143 personas desaparecidas según datos preliminares de la UNGRD, mientras que el registro de Medicina Legal indicaba 348 desaparecidos. La diferencia se atribuyó a que las cifras presentadas por el Gobierno estaban en proceso de verificación y podían variar conforme avanzara la consolidación de la información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.