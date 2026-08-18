Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó un informe detallado ante la Fiscalía General de la Nación, conocido como el ‘Libro de la Verdad’, el cual contiene más de 80 casos considerados por el Gobierno actual como posibles irregularidades administrativas durante la administración de Gustavo Petro. Este documento, elaborado en el proceso de empalme, también fue entregado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría para su evaluación, de acuerdo con la información citada por El Diario.

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De la Espriella llegó al Búnker de la Fiscalía en compañía del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien coordinó el equipo responsable de revisar temas de transparencia y posibles hechos de corrupción en el tránsito entre gobiernos. El informe no implica una sanción directa ni la existencia de responsabilidad penal comprobada; según De la Espriella, corresponde a las autoridades competentes investigar si las acciones señaladas tienen consecuencias legales. El presidente insistió en que “no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada”, sino que traslada información para que los organismos de control determinen si hay lugar a investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.

El Ejecutivo manifestó haber identificado nueve patrones que caracterizarían las presuntas irregularidades, en lugar de tratarse de hechos completamente independientes. Entre las situaciones mencionadas destaca la situación del programa Colombia Mayor, cuyo presupuesto para 2026, destinado a cerca de tres millones de adultos mayores, habría sido comprometido antes de lo planeado, dejando meses sin financiación ni un plan de contingencia suficiente, según palabras de Restrepo.

Respecto a la Cancillería, Restrepo expuso la suscripción de 785 contratos por más de $83.000 millones justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la cual regula la contratación pública en tiempos electorales. También se señalaron gastos millonarios en sedes temporales y modificaciones a los requisitos para ocupar cargos en el servicio exterior. Todas estas afirmaciones forman parte del expediente presentado y requieren aún ser confirmadas o descartadas por las entidades investigativas.

Tras recibir el informe, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció un análisis técnico y jurídico basado en independencia y objetividad. La Fiscalía creará un equipo especial, articulado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y la Dirección Especializada contra la Corrupción, para revisar cada caso reportado, mientras la Procuraduría y la Contraloría asumirán el estudio de eventuales responsabilidades en sus ámbitos de competencia. El destino de cada caso queda ahora en manos de los organismos de control y la justicia.

¿Qué es el ‘Libro de la Verdad’ presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El ‘Libro de la Verdad’ es un informe elaborado por el equipo de empalme del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que recoge más de 80 casos de posibles irregularidades administrativas detectadas en diferentes entidades públicas durante el mandato de Gustavo Petro. Este documento fue entregado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen si existen responsabilidades legales, fiscales o disciplinarias en los hechos señalados, según lo explica El Diario.

¿Qué patrones de presuntas irregularidades reveló el informe sobre el Gobierno Petro?

De acuerdo con el informe presentado, el Gobierno identificó nueve patrones de presuntas irregularidades administrativas que se habrían repetido en el mandato anterior. Entre los temas destacados están el uso anticipado del presupuesto del programa Colombia Mayor y la firma de centenares de contratos en Cancillería previo a la Ley de Garantías, además de cuestionamientos sobre gastos y cambios en los requisitos para cargos diplomáticos. Estas observaciones aún deben ser verificadas por los organismos de investigación y control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.