Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella formalizó la entrega del “Libro Blanco” ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, un documento que recoge denuncias de supuesta corrupción durante la gestión de Gustavo Petro. Respaldado por su vicepresidente, José Manuel Restrepo, el mandatario subrayó en la Universidad del Externado que “mirar hacia adelante no significa olvidar”, enfatizando la importancia de esclarecer la administración de recursos públicos en el periodo anterior. Según De la Espriella, es un deber ineludible poner en manos de la justicia y las entidades de control cualquier hecho grave que involucre la administración de bienes del Estado, aunque aclaró que la determinación de responsabilidades corresponde únicamente a la justicia y al Ministerio Público, como indica El Espectador.

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Durante el evento, se remarcó la coordinación entre el Ejecutivo, los órganos de control y el Ministerio Público en la investigación de estos hechos. En presencia de la fiscal Luz Adriana Camargo, el procurador General Gregorio Eljach, el contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez, y el próximo contralor Jorge Eliécer Laverde, De la Espriella enlistó varios casos concretos: giros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por COP 856.000 millones sin justificación, la pérdida del rastro de COP 1,38 billones, una nómina paralela de COP 900.000 millones y un pasivo superior a los COP 5 billones. Además, denunció que, previo al final de mandato, la administración Petro declaró días hábiles los sábados, domingos y festivos para continuar con procesos contractuales.

El presidente aseguró que su gobierno combatirá la corrupción de manera firme e instruyó a todos los altos funcionarios a identificar y documentar irregularidades para exponerlas ante las autoridades. Resaltó también el déficit fiscal dejado por la gestión anterior, señalando que entre enero y agosto se utilizó el 97 % del endeudamiento anual, elevando la deuda al 61 % del producto interno bruto (PIB), según el documento citado. De acuerdo con De la Espriella, muchos de estos recursos fueron desperdiciados o apropiados ilícitamente.

Por su parte, el vicepresidente Restrepo insistió en el riesgo que supone una administración irresponsable de los recursos públicos. Señaló, por ejemplo, la delimitación insuficiente de páramos por parte del Ministerio de Ambiente y el incremento de minería ilegal, además de contrataciones irregulares y uso político de posiciones del servicio exterior. Restrepo afirmó que son más de 80 los casos documentados y presentados para evaluación de las autoridades, destacando la importancia de mantener una vigilancia constante desde las más altas instancias del Ejecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales casos de corrupción denunciados en el “Libro Blanco” entregado por De la Espriella?

El “Libro Blanco” expone giros injustificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por COP 856.000 millones y la pérdida de rastro de COP 1,38 billones. También denuncia una nómina paralela valorada en COP 900.000 millones, pasivos que suman más de COP 5 billones y señalamientos sobre indebido endeudamiento nacional alcanzando el 61 % del producto interno bruto. Además, se mencionan irregularidades en contrataciones del servicio exterior y en políticas sociales.

¿Qué significa la sigla PIB, y por qué es relevante en el contexto económico mencionado?

PIB significa producto interno bruto, un indicador económico que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país. En este contexto, De la Espriella señaló que la deuda nacional alcanzó el 61 % del PIB bajo la gestión anterior, lo cual destaca un nivel histórico de endeudamiento que, según su denuncia, compromete de forma grave las finanzas públicas de Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.