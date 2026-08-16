Por: El Espectador

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El reciente encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el contralor electo, Jorge Laverde, ha marcado la agenda política en Colombia. De acuerdo con lo informado, la reunión, realizada el sábado en la noche, tuvo como eje central la lucha contra la corrupción, uno de los principales compromisos que Laverde asume al frente de la Contraloría General de la República. Su posesión oficial está programada para el 27 de agosto, en La Dorada, Caldas.

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Jorge Eliécer Laverde Vargas, abogado con especialización en derecho constitucional y amplia experiencia en el Capitolio, fue elegido contralor el pasado miércoles 12 de agosto. En la sesión plenaria del Congreso obtuvo 269 votos, un respaldo contundente para su llegada a este órgano de control fiscal. A lo largo de doce años, Laverde se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado, un cargo relevante que ahora deberá abandonar para asumir sus nuevas responsabilidades.

Su carrera en el sector público comenzó entre 2001 y 2007. Posteriormente, fue diputado de la Asamblea de Caldas por el Partido Liberal durante dos periodos, 2008-2011 y 2013-2014, llegando incluso a presidir la corporación departamental. Además, se desempeñó como procurador judicial entre 2012 y 2014, antes de asumir la Secretaría de la Comisión Sexta del Senado ese mismo año.

No obstante, su nombre ha estado relacionado con el caso de corrupción ‘Las Marionetas’, que involucró al exsenador Mario Castaño. Versiones circuladas en el Congreso señalan que Laverde ingresó a la Comisión Sexta con respaldo de Castaño, y en los documentos del caso aparece mencionado un político de apellido Laverde. Sin embargo, el contralor electo ha rechazado reiteradamente cualquier vínculo con Castaño y asegura que incluso mantenía diferencias con él.

La elección de Laverde fue reconocida por distintas figuras políticas. Rodrigo Lara, ministro del Interior, aunque se mostró distante durante el proceso de elección, felicitó a Laverde y resaltó que el Congreso actuó de manera autónoma y soberana, respondiendo a los intereses de los partidos afines al Gobierno Nacional. Honorio Henríquez, presidente del Senado, afirmó que espera que la gestión de Laverde fortalezca el control fiscal, la transparencia y la protección de los recursos públicos. Estas expectativas reflejan la importancia estratégica de la Contraloría en el equilibrio institucional y la lucha contra la corrupción en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la elección de Jorge Laverde como contralor general para el control fiscal en Colombia?

La llegada de Jorge Laverde a la Contraloría General de la República representa la expectativa de un mayor fortalecimiento del control fiscal en el país, así como una apuesta por la transparencia y la vigilancia de los recursos públicos, según han manifestado voces como la del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Laverde asume el reto de combatir la corrupción y responder a la confianza depositada por el Congreso con 269 votos a su favor.

¿Por qué ha sido polémica la relación de Jorge Laverde con el caso ‘Las Marionetas’?

La controversia alrededor de Jorge Laverde surge porque su nombre ha sido vinculado en el Congreso y documentos del caso ‘Las Marionetas’, escándalo de corrupción relacionado con el exsenador Mario Castaño. Aunque hay versiones que sugieren que Laverde contó con el respaldo de Castaño para llegar a la Comisión Sexta, el actual contralor electo niega cualquier vínculo y asegura que existían diferencias entre ambos, buscando despejar dudas sobre su integridad para ejercer el cargo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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