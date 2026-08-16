Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha puesto en marcha la campaña llamada "Hoy por Colombia" para auxiliar a las familias damnificadas tras el terremoto de magnitud 7.4 que impactó varias regiones del país. De acuerdo con la información proporcionada, las primeras entregas de ayuda humanitaria se han desarrollado en ciudades como Quibdó, en Chocó, y Cali, en el Valle del Cauca. Esta respuesta inicial hace parte de una operación que prioriza seis departamentos: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca, mientras que las donaciones solo se reciben por un canal oficial administrado por la organización.

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El desastre natural ha dejado a miles de familias sin hogar y, en el caso de Cali, numerosos afectados han debido permanecer en albergues temporales a la espera de poder regresar a condiciones de normalidad. Frente al tamaño de la emergencia, la institución dirigida por la doctora María Luisa Piraquive desplegó equipos voluntarios en terreno que se encargan, no solo de hacer llegar los insumos a las zonas más afectadas, sino también de enviar un mensaje de acompañamiento y esperanza. La campaña, según la Fundación, invita a que cada persona colabore y aporte desde sus posibilidades, subrayando que "todos podemos ser parte de la respuesta".

En Quibdó, la labor de los voluntarios ha llegado a barrios como Medrano, Las Dalias y Obrero. El apoyo no se limita a una entrega general; incluye kits de alimentos para cubrir necesidades básicas, kits de higiene que contienen elementos de aseo personal, y carpas que sirven como alternativas de refugio para quienes han perdido su vivienda. La tarea se desarrolla en un contexto difícil: la capital chocoana enfrenta el cierre de comercios y la escasez de determinados suministros, por lo cual los equipos deben programar cuidadosamente la logística para garantizar que los productos lleguen de manera completa a las familias destinatarias.

En Cali, la jornada más reciente registró un resultado tangible: 400 familias recibieron mercados y kits de aseo en tres ubicaciones, incluyendo un hogar geriátrico, el barrio Calimio Norte -donde varias casas sufrieron daños- y el punto de información de la Fundación en la ciudad. Según los reportes de la organización, esta ayuda no solo pretende satisfacer necesidades materiales inmediatas, sino también brindar apoyo emocional en un momento crítico. Toda la operación se sostiene gracias al compromiso de voluntarios y la solidaridad de quienes se han sumado a la campaña, que en el caso de Tolima permite donaciones exclusivamente a través del portal oficial fimlm.org/HoyPorColombia para evitar confusiones sobre los canales habilitados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos priorizados en la campaña "Hoy por Colombia" de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno?

De acuerdo con la información suministrada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, esta primera etapa de atención prioriza a seis departamentos: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca. La selección responde a la magnitud del impacto generado por el terremoto en estos territorios y la urgencia de brindar asistencia a las familias damnificadas.

¿Qué tipo de ayuda humanitaria entregó la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a los damnificados por el terremoto?

Según detalló la misma organización, la ayuda entregada incluye kits de alimentos para suplir necesidades básicas, kits de higiene con elementos de aseo personal y carpas, en especial para quienes requieren alternativas temporales de alojamiento. Estos elementos han sido distribuidos en barrios afectados y en albergues, asegurando que la respuesta abarque desde las necesidades materiales hasta el acompañamiento emocional en el proceso de recuperación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.