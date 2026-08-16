La esperanza de encontrar con vida a tres integrantes de la familia Vivas Jiménez terminó este sábado 15 de agosto, luego de que los equipos de rescate localizaran sus cuerpos entre los restos del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali.

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Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Vivas Jiménez, de 35 años; su hijo Martín Vivas, de apenas 10 años; y Amparo Jiménez, de 78 años. Los tres permanecían desaparecidos desde el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

Desde el momento en que se conoció el colapso de la edificación, familiares y organismos de socorro mantuvieron la búsqueda de los tres integrantes de la familia. Valeria Vivas Jiménez, hermana de Alejandra, permaneció cerca de la zona de emergencia durante las labores de rescate y pidió apoyo para conseguir maquinaria que permitiera avanzar en la remoción de los escombros.

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🆘 Ella es Valeria Vivas está en la Cra 56 13 88 edificio Ana Pilar. Allí necesitan una grúa de 50 toneladas y una grúa telescópica de 80 toneladas. Allí están su mamá, hermana y sobrino. En las últimas horas Martín dio señales de vida. Envíen ayuda @alejoeder @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/TN15CKgKLV — Alejandro Gamboa (@AlejoGamboaJ_) August 12, 2026

Durante las jornadas de búsqueda también surgieron reportes sobre posibles señales de vida provenientes de la zona donde se encontraba Martín. La información alimentó durante varias horas la esperanza de sus familiares y de quienes seguían el caso.

Sin embargo, después de más de 72 horas de labores, los equipos de rescate confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin vida. La tragedia también tuvo un impacto especial en el mundo deportivo debido al vínculo familiar con Javier Fernández Franco, reconocido narrador y locutor deportivo conocido como ‘El Cantante del Gol’.

Mientras continuaba la búsqueda, Fernández había utilizado sus redes sociales para pedir oraciones por sus familiares y mantener viva la esperanza de encontrarlos con vida.

“Yo sé que confiando en Dios… les voy a pedir dos favores a todos: que oremos para que aparezcan, que oremos para que todo salga bien”, manifestó durante la búsqueda.

La solicitud fue compartida por seguidores y ciudadanos que permanecieron atentos a la evolución de la emergencia.

Después de confirmarse el fallecimiento de sus familiares, ‘El Cantante del Gol’ publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales y agradeció a las personas que ayudaron durante las jornadas de búsqueda.

“Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida. Lastimosamente, mis familiares fallecieron. Los vamos a recordar siempre con amor. Que descansen en paz”, escribió el narrador.

La familia también emitió un comunicado para agradecer el respaldo recibido durante los días de incertidumbre.

“Con profundo dolor les comunicamos que Alejandra, Martín y doña Amparo descansan en paz junto a Dios”, señalaron sus allegados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Fernández Franco | Narrador y Presentador (@elcantantedelgol)

Entre las tres víctimas, el caso de Martín había generado especial conmoción debido a que tenía apenas 10 años. La posibilidad de encontrarlo con vida mantuvo a sus familiares aferrados a la esperanza durante las labores de rescate. No obstante, el hallazgo de este sábado confirmó que el menor tampoco logró sobrevivir al colapso.

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Con la recuperación de los cuerpos de Martín, Alejandra y Amparo, terminó una búsqueda que durante más de tres días mantuvo reunidos a familiares, vecinos, voluntarios y organismos de emergencia alrededor del edificio Ana Pilar.

El caso se suma a las historias de familias que continúan enfrentando las consecuencias humanas del terremoto, mientras los equipos de emergencia mantienen operaciones en diferentes zonas afectadas del país.

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