Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto dejó a su paso notables daños en viviendas, vías y hospitales, afectando seriamente el acceso a servicios de salud y la provisión de medicamentos en distintas regiones del país. Entre las poblaciones más vulnerables frente a esta emergencia están las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), quienes enfrentan obstáculos adicionales para continuar con sus tratamientos.

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En respuesta a esta crisis, la organización Red Somos anunció una iniciativa de apoyo dirigida a pacientes con VIH en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó que, tras el desastre, han quedado en riesgo de quedarse sin los antirretrovirales indispensables para mantener su salud. De acuerdo con la información publicada por El Diario, la red comunitaria impulsada por Red Somos gestiona una campaña de donación y distribución organizada de medicamentos antirretrovirales para quienes han perdido el acceso a estos productos debido a la emergencia. Las personas afectadas pueden solicitar ayuda, y la estrategia prioriza las zonas más golpeadas.

No obstante, la entrega de estos medicamentos debe realizarse con extrema precaución. Según Red Somos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los antirretrovirales nunca deben intercambiarse o sustituirse a la ligera, ya que cada paciente cuenta con un esquema terapéutico único. La OMS recalca que la interrupción, modificación o consumo parcial de los tratamientos sin supervisión médica puede fomentar la resistencia farmacológica, lo que pondría aún más en peligro la vida del paciente.

El tratamiento antirretroviral, utilizado para controlar la multiplicación del VIH y reducir la carga viral, solo es efectivo si se sigue sin interrupciones. Cuando el tratamiento es exitoso y el paciente alcanza una carga viral indetectable, no transmite el VIH por vía sexual, un principio conocido como "indetectable = intransmisible", según la OMS. Sin embargo, las suspensiones prolongadas elevan la carga viral y debilitan el sistema inmune, aumentando el riesgo de complicaciones.

Frente a la doble emergencia de desastre natural y amenazas a la atención médica, la OMS recomienda la cooperación entre programas de VIH, autoridades y organizaciones comunitarias para garantizar la entrega segura de los tratamientos. Para los pacientes con VIH, la prioridad es asegurar que la crisis actual no conduzca también a la interrupción de terapias esenciales. Es fundamental que la entrega de antirretrovirales se haga bajo supervisión profesional y respetando los esquemas médicos individualizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hace la red comunitaria de Red Somos para ayudar a pacientes con VIH tras el terremoto?

Red Somos ha creado una estrategia de donación y distribución de medicamentos antirretrovirales dirigida a personas con VIH afectadas por el terremoto en regiones como Valle del Cauca, Eje Cafetero y Chocó. La organización recibe solicitudes, recoge medicamentos disponibles y organiza entregas seguras a quienes han quedado sin acceso a sus tratamientos, siempre verificando que corresponden al esquema indicado para cada paciente.

¿Por qué no se deben intercambiar los medicamentos antirretrovirales entre pacientes con VIH?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los antirretrovirales deben administrarse según el tratamiento formulado para cada persona. Intercambiar o improvisar con estos medicamentos puede generar resistencia del virus, poner en riesgo la salud del paciente y disminuir la efectividad del tratamiento. Por eso es fundamental que cualquier entrega o sustitución se realice bajo supervisión médica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.