Cerca del 41 % de los casos de Alzheimer podrían prevenirse o retrasarse si se modifican ciertos hábitos de vida, según un artículo publicado por el portal especializado Health.

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Allí, se menciona que no es una sola enfermedad, sino un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y la capacidad para hacer las actividades diarias. Según el reporte del mencionado medio, pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden marcar una diferencia importante en la salud cerebral a largo plazo.

El texto, revisado médicamente por la neuróloga Smita Patel, detalla siete conductas que, de acuerdo con la evidencia científica actual y con expertos como Heather Snyder, de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, incrementan el riesgo de desarrollar problemas cognitivos en el futuro.

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Acá, la lista de 7 hábitos:

No dormir lo suficiente: durante el sueño profundo el cerebro elimina residuos, entre ellos proteínas vinculadas al Alzheimer. Cuando ese proceso se interrumpe de manera crónica, esas sustancias pueden acumularse. Investigaciones indican que la privación de sueño en la mediana edad debilita la barrera hematoencefálica, la capa protectora que impide la entrada de sustancias dañinas. Inactividad física: mover el cuerpo aparece como uno de los factores más protectores. Un ensayo clínico de 2025 mostró que adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo que combinaron ejercicio regular, una alimentación saludable, entrenamiento mental y monitoreo de salud lograron puntuaciones cognitivas equivalentes a las de personas casi dos años más jóvenes. Tabaquismo: fumar también eleva las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular y de desarrollar hipertensión, condiciones que a su vez pueden adelantar la aparición del Alzheimer. Evitar el cigarrillo o dejarlo es, según Snyder, una de las mejores decisiones para proteger el cerebro. Consumo excesivo de alcohol: beber en grandes cantidades de forma prolongada puede reducir el volumen cerebral y aumentar el riesgo de demencia. Reducir la cantidad o mantener un consumo moderado forma parte de un estilo de vida saludable para el cerebro. Alimentación deficiente: las dietas ricas en azúcares, grasas poco saludables y productos ultraprocesados crean inflamación crónica, un proceso vinculado a mayor riesgo de demencia. En contraste, comida que prioriza verduras de hoja verde, bayas, frutos secos, granos integrales, pescado y aceite de oliva, y limita carnes rojas, mantequilla y dulces se asocian con menor probabilidad de Alzheimer. No controlar adecuadamente enfermedades crónicas: la hipertensión arterial en la mediana edad se relaciona con un incremento del 20 al 40 % en el riesgo de demencia posterior. La diabetes, la obesidad y la depresión también aparecen en las listas de factores de riesgo. Manejar la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, el peso y el estrés crónico es fundamental. Ignorar la pérdida de audición: cuando el cerebro debe destinar más recursos a procesar los sonidos, dispone de menos energía para la memoria y el pensamiento. Revisarse la audición y, si es necesario, usar audífonos es una medida que Snyder recomienda para cuidar la salud cerebral.

El artículo de Health enfatiza que no se trata de cambios drásticos de un día para otro, sino de decisiones consistentes a lo largo del tiempo. El Alzheimer afecta actualmente a millones de personas, pero la evidencia muestra que actuar sobre estos hábitos cotidianos ofrece una oportunidad real de reducir el riesgo individual y colectivo.

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