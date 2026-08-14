Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Honda será este fin de semana el escenario del III Encuentro Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras 2026, un evento organizado por CoCrea en alianza con La Magdalena Fest. Durante el 15 y 16 de agosto, este municipio abre sus puertas a una amplia gama de participantes: líderes comunitarios, artistas, sabedores ancestrales, investigadores, gestores culturales, organizaciones ambientales, empresarios y representantes de distintas regiones de Colombia. Según la información proporcionada, este encuentro tiene como propósito central promover el diálogo sobre la relación entre cultura, agua y territorio, enfatizando la importancia de los saberes tradicionales y las prácticas culturales en la protección y conservación de los cuerpos de agua.

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La programación del encuentro incluye una oferta variada de actividades, entre las que destacan diálogos, talleres, exposiciones y experiencias que giran en torno al río Magdalena y las comunidades que han construido su identidad en el interior de estos ecosistemas. De acuerdo con la fuente, algunos de los espacios destacados llevan por nombre “Miradas del río”, “Ciudadanos del río”, “Celebraciones de río” y “Ecosistemas de río”. Estos espacios están diseñados para compartir historias y vivencias relacionadas con la pesca artesanal, la restauración de manglares, la cocina tradicional y los rituales que giran en torno al agua, así como para resaltar los esfuerzos en la protección de los ecosistemas acuáticos. Además, los participantes podrán asistir a talleres de creación y narración que permitirán explorar y fortalecer el vínculo de las comunidades con sus territorios.

Uno de los momentos clave del encuentro será la activación de la Red Biocultural Ciudadanos del Río, una iniciativa liderada por CoCrea que tiene como objetivo conectar a comunidades, organizaciones e instituciones que compartan el compromiso por proteger los cuerpos de agua del país. Durante el evento también estará disponible la exposición “Arrastre”, del artista santandereano Sebastián Gómez, que se presentará en la Trilladora Gualí como parte de la programación cultural. En resumen, este fin de semana Honda se transforma en un punto de encuentro donde el diálogo, el aprendizaje y la creación colectiva se orientan hacia la protección del agua y los territorios, resaltando el papel fundamental de la cultura y los saberes ancestrales en la sostenibilidad de los ecosistemas.

¿Cuáles son las actividades y talleres del Encuentro Ciudadanos del Río en Honda?

El III Encuentro Ciudadanos del Río en Honda ofrece un amplio programa de actividades, que incluye talleres de creación y narración sobre los territorios, así como espacios titulados “Miradas del río”, “Ciudadanos del río”, “Celebraciones de río” y “Ecosistemas de río”. En estos encuentros, los asistentes podrán compartir experiencias relacionadas con la pesca artesanal, la restauración de manglares, las cocinas tradicionales, los rituales y la protección de los ecosistemas acuáticos. Además, la exposición “Arrastre” de Sebastián Gómez estará abierta al público en la Trilladora Gualí.

¿Qué es la Red Biocultural Ciudadanos del Río y cuál es su propósito?

La Red Biocultural Ciudadanos del Río, activada durante este encuentro por CoCrea, tiene como propósito conectar a comunidades, organizaciones e instituciones que trabajan por la conservación de los cuerpos de agua. Esta red busca fortalecer el compromiso colectivo en torno al cuidado y protección de los ecosistemas acuáticos, promoviendo el intercambio de saberes tradicionales y buenas prácticas entre todos sus integrantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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