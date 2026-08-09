En los últimos meses, una práctica sencilla se ha convertido en tendencia en redes sociales como TikTok e Instagram: colocar una hoja de laurel seca dentro de la funda del teléfono celular.

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Lo que comenzó como un consejo compartido en cuentas dedicadas a rituales y espiritualidad se ha extendido a miles de usuarios que aseguran usarlo como amuleto cotidiano.

La idea no modifica el funcionamiento del dispositivo, pero tiene un fuerte componente simbólico asociado a la prosperidad, el éxito y la protección contra energías negativas.

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El laurel no es solo una hierba de cocina. Desde la Antigüedad ha cargado un significado especial. En la antigua Grecia se coronaba con ramas de laurel a los vencedores de los Juegos Olímpicos y a poetas destacados. En Roma, los generales triunfantes también recibían coronas de esta planta como símbolo de victoria, honor y reconocimiento.

Esa simbología se trasladó con el tiempo a diversas tradiciones populares y esotéricas. En el Feng Shui y en prácticas espirituales contemporáneas, el laurel se asocia con la abundancia, el crecimiento personal, la protección energética y la apertura de caminos.

Según quienes promueven el ritual, el celular es el objeto ideal para este gesto porque es uno de los más usados durante el día. Concentra comunicaciones laborales, contactos sociales y oportunidades. Al colocar la hoja entre el teléfono y la funda, el símbolo permanece cerca de forma permanente y funciona como un recordatorio constante de las metas personales o profesionales.

Algunas personas incluso escriben un deseo sobre la hoja o la “activan” con una afirmación antes de guardarla. Los supuestos beneficios que se le atribuyen son varios. Se cree que atrae prosperidad económica y oportunidades laborales, protege de energías negativas o envidias, mejora la claridad mental y sirve como ancla motivacional.

En el ámbito del Feng Shui se interpreta como una forma simbólica de equilibrar la energía de un objeto de uso diario. También se menciona que puede ayudar a quienes tienen negocios en línea a incrementar las ventas, aunque esto forma parte de las creencias personales de quienes lo practican.

La forma de hacer el ritual es sencilla. Se recomienda elegir una hoja de laurel completamente seca y en buen estado, limpia y entera. Luego se coloca entre la parte trasera del teléfono y la funda, evitando que cubra la cámara, los sensores o las zonas de ventilación.

Algunos usuarios limpian previamente la funda y cambian la hoja cuando se rompe, pierde color o cada cierto tiempo. Expertos en tecnología advierten que la humedad es el principal riesgo: una hoja que no esté bien seca podría generar condensación o residuos que afecten el dispositivo. Por eso se insiste en usar siempre material seco y renovarlo periódicamente.

Desde el punto de vista científico no existe evidencia de que una hoja de laurel atraiga dinero, suerte o proteja energéticamente. Los efectos que reportan muchas personas se explican mejor desde la psicología. Los rituales personales pueden mejorar la motivación, reducir la ansiedad y reforzar la sensación de control sobre la propia vida.

Quienes deseen probarlo solo necesitan una hoja seca, una intención clara y el cuidado de no dañar el teléfono. Como ocurre con la mayoría de los rituales de este tipo, el resultado depende en gran medida de la fe y del significado que cada uno le asigne.

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