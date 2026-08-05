Cuando se habla de la Amazonía, lo primero que suele aparecer en el imaginario son selvas interminables, ríos gigantescos y una biodiversidad difícil de comparar. Pero en Brasil hay dos construcciones que cuentan una historia muy distinta de esta región y que buscan convertirse en nuevos referentes del patrimonio mundial.

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Se trata del Teatro Amazonas, en Manaos, y el Theatro da Paz, en Belém, dos edificios levantados durante el auge del ciclo del caucho y que, más de un siglo después, continúan funcionando como escenarios culturales.

Brasil presentó ante la Unesco la candidatura conjunta de ambos edificios bajo el nombre “Teatros de la Amazonía”. La propuesta fue incluida en la categoría de Sitios Culturales y estaba prevista para ser analizada durante la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Busan, Corea del Sur, entre el 20 y el 29 de julio de 2025.

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La particularidad de estos teatros está, entre otras cosas, en el contraste que ofrecen: fueron construidos con una estética monumental inspirada en Europa, pero están ubicados en medio de una región cuya identidad está profundamente ligada a la selva.

Un teatro con mármol italiano y una cúpula de 36.000 piezas

El Teatro Amazonas abrió sus puertas el 31 de diciembre de 1896, cuando Manaos vivía uno de los momentos de mayor riqueza derivados del negocio del caucho.

Pero uno de sus elementos más llamativos está sobre las cabezas de los visitantes. La cúpula está cubierta con 36.000 piezas de cerámica elaboradas en Alsacia, Francia, y sus colores recuerdan la bandera brasileña.

El teatro tiene capacidad para 684 espectadores y conserva un interior de estilo renacentista con elementos eclécticos. Además, desde 1966 cuenta con la declaratoria de Patrimonio Histórico Nacional de Brasil.

Teatro Amazonas: la ópera en el corazón de la selva/ Cortesía

El teatro que nació cuando Belém era la ‘capital del caucho’

El otro protagonista de la candidatura es el Theatro da Paz, en Belém, inaugurado el 15 de febrero de 1878.

En su interior hay lámparas de cristal, frescos, obras de arte, detalles cubiertos con hojas de oro y pisos elaborados con maderas nobles de la Amazonía. Su acústica es además uno de los elementos más reconocidos por los artistas que pasan por su escenario.

La Amazonía que también se cuenta entre telones

La candidatura busca poner el foco en una faceta de la Amazonía que muchas veces queda en segundo plano: la de sus ciudades, su arquitectura y su historia.

Manaos y Belém no solo sirven como puertas de entrada a la selva. También conservan edificios que cuentan cómo el auge del caucho convirtió a estas ciudades en centros de enorme riqueza y conexión con Europa.

Ahora, los dos teatros buscan que esa historia también sea reconocida a escala internacional por la Unesco.

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