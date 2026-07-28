Las despedidas de soltera dejaron de ser una simple noche de fiesta y cada vez más grupos de amigas optan por convertirlas en viajes de varios días a destinos exclusivos. En esa tendencia México aparece como una de las opciones más buscadas por quienes quieren combinar descanso, gastronomía, playas y entretenimiento antes del matrimonio.

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Uno de los primeros aspectos que recomiendan los expertos en planificación de este tipo de viajes es definir el estilo de la celebración, ya que eso influye en la elección del alojamiento. Mientras algunas prefieren hoteles boutique con un ambiente tranquilo, otras buscan complejos todo incluido o resorts de lujo que ofrezcan actividades, restaurantes y espacios para disfrutar sin tener que salir del lugar.

Entre las experiencias más populares del destino aparecen los recorridos en yate o catamarán por la bahía, con vistas al famoso Arco de Los Cabos, además de actividades acuáticas como snorkel y paddle board. A esto se suman jornadas de compras en centros comerciales con marcas internacionales y espacios pensados para quienes también buscan contenido para compartir en redes sociales.

La oferta también incluye experiencias enfocadas en el bienestar, como sesiones de spa, hidroterapia, yoga frente al mar y tratamientos corporales, que se han convertido en un complemento frecuente antes de las salidas nocturnas. En materia gastronómica, el destino destaca por sus restaurantes de cocina internacional y bares con vista al océano, donde la música en vivo y los cocteles hacen parte de la experiencia.

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Quienes organizan este tipo de celebraciones recomiendan reservar con suficiente anticipación, especialmente actividades como paseos en embarcaciones, cenas y tratamientos de bienestar, debido a la alta demanda. También aconsejan no llenar por completo el itinerario, dejando espacios para descansar, recorrer el destino con calma y dedicar un momento especial para celebrar la amistad y el inicio de una nueva etapa en la vida de la futura novia.

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