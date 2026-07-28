Airbus logró un hito sin precedentes en la aviación moderna al completar el vuelo sin escalas más largo hecho por un avión de pasajeros, superando la barrera de las 24 horas en el aire y marcando un antes y un después en los viajes de ultra larga distancia.

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El protagonista de este logro fue un Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), que despegó desde Melbourne (Australia) y aterrizó en Toulouse (Francia), sede del fabricante europeo, luego de permanecer en el aire durante 24 horas y 24 minutos.

Acá, la ruta que cubrió:

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🔴 Record ! Après 24 heures et 23 minutes en l'air, l'A350-1000ULR d’Airbus vient d’atterrir à Toulouse depuis Melbourne ! pic.twitter.com/Efthkor5Y6 — air plus news (@airplusnews) July 28, 2026

En ese tiempo, la aeronave recorrió aproximadamente 23.000 kilómetros sin hacer ninguna escala técnica ni repostaje de combustible.

History made.

After a 12,460NM (23,075.92 km) / 24 hours 24 minutes direct flight from Melbourne 🇦🇺, the #A350-1000ULR arrives home in Toulouse 🇫🇷. Watch the journey on @FlightRadar24: https://t.co/tzKbCjsfFM#Ultimate #LongRangeLeader pic.twitter.com/pTjoOuhqpb — Airbus (@Airbus) July 28, 2026

Este vuelo, que hizo parte de una serie de pruebas técnicas, no fue un servicio comercial con pasajeros, sino una operación diseñada para llevar al límite las capacidades del avión. Aun así, expertos y medios internacionales lo consideran el vuelo más largo en la historia de la aviación comercial moderna en términos de duración y distancia recorrida sin escalas.

Rompen récord que llevaba dos décadas

Con esta marca, Airbus dejó atrás el récord que había impuesto un Boeing 777-200LR en 2005, cuando completó un vuelo de 22 horas y 42 minutos. El nuevo registro no solo supera esa cifra, sino que rompe la simbólica barrera de las 24 horas continuas en vuelo para un avión de pasajeros.

El trayecto fue seguido en tiempo real por millones de personas en plataformas de rastreo aéreo, lo que demuestra el impacto global del experimento y el interés que crean los avances en este tipo de tecnología.

Cómo es el avión que logró el hito histórico

El A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para misiones de ultra largo alcance. Entre sus principales modificaciones se encuentra la incorporación de un tanque adicional de combustible con capacidad cercana a los 20.000 litros, lo que le permite extender su autonomía en más de 1.000 millas náuticas frente a versiones anteriores.

Además, el modelo cuenta con motores Rolls-Royce de última generación y ajustes estructurales que optimizan el consumo de combustible y la eficiencia durante vuelos extremadamente largos.

The Project Sunrise @Airbus A350-1000ULR has touched down in Toulouse, France after completing a 24 hour 24 minute non-stop flight from Melbourne, Australia. The aircraft flew northeast over the Pacific, over the US and Canada, then across the Atlantic and south over the UK to… pic.twitter.com/mnnXPvfosV — Qantas (@Qantas) July 28, 2026

Estas mejoras hacen posible que el avión alcance trayectos de hasta 22 horas en operaciones comerciales, lo que abre la puerta a rutas que hasta ahora eran imposibles sin escalas.

¿Qué se busca con ese vuelo?

El vuelo récord forma parte del ambicioso “Project Sunrise”, liderado por la aerolínea Qantas, que busca establecer rutas comerciales directas entre Australia y destinos como Londres y Nueva York.

La idea es reducir viajes que hoy pueden tardar más de un día —con escalas incluidas— a trayectos de entre 19 y 21 horas completamente continuos. Se espera que estas operaciones comiencen hacia 2027, cuando entren en servicio los primeros aviones de este tipo.

Qantas ya tiene pedidos 12 de estos A350-1000ULR, que estarán configurados para transportar alrededor de 238 pasajeros con comodidades especiales pensadas para vuelos extremadamente largos, como zonas de descanso y sistemas para mitigar el jet lag.

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