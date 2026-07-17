Por: VALORA ANALITIK

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La Aeronáutica Civil confirmó que actualmente adelanta la evaluación de más de 30 solicitudes presentadas por diferentes aerolíneas para abrir nuevas rutas nacionales e internacionales desde y hacia Colombia. La iniciativa busca fortalecer la conectividad aérea del país, ampliar la oferta de transporte y facilitar el acceso a nuevos mercados para pasajeros y carga.

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De acuerdo con la entidad, la incorporación de estas rutas permitiría mejorar la integración entre las regiones, impulsar el turismo, dinamizar el comercio y ampliar las opciones de movilidad para los viajeros, siempre que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos por la normativa aeronáutica vigente.

La Aerocivil precisó que cada propuesta deberá superar un proceso de evaluación técnica, operacional y administrativa antes de recibir la autorización correspondiente. Este procedimiento verifica que las aerolíneas cumplan con las condiciones de seguridad, capacidad operativa y demás exigencias regulatorias necesarias para la prestación del servicio.

Las solicitudes fueron radicadas por compañías nacionales y extranjeras, entre ellas Avianca, Wingo, JetSmart, LATAM Airlines Colombia, Copa Airlines, JetBlue, United Airlines, Plus Ultra, Viva Aerobús y Uniworld Air Cargo

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Dentro de las solicitudes presentadas se contemplan nuevas conexiones entre ciudades estratégicas del país, con el objetivo de fortalecer la movilidad regional y facilitar el acceso a destinos turísticos, comerciales y de negocios. Entre las rutas nacionales propuestas figuran Bogotá–Cúcuta, Bogotá–Bucaramanga, Medellín–Pasto y Barranquilla–San Andrés, además de otras conexiones que involucran ciudades como Cartagena, Barranquilla, Medellín y Pasto.

En las rutas, las aerolíneas solicitaron autorización para operar hacia destinos de América y Europa, con el propósito de ampliar la conectividad de Colombia con mercados de interés para el turismo, la inversión y el intercambio comercial.

Entre las principales rutas internacionales que actualmente se encuentran en evaluación por parte de la Aeronáutica Civil están:

Bogotá – Monterrey (México).

Bogotá – Córdoba (Argentina).

Bogotá – Belém (Brasil).

Bogotá – Maracaibo (Venezuela).

Medellín – Caracas (Venezuela).

Cartagena – Nueva York (Estados Unidos).

Cartagena – Houston (Estados Unidos).

Cartagena – Washington (Estados Unidos).

Cali – Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Barranquilla – Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Bucaramanga – Aruba.

Barranquilla – Aruba.

Bogotá – Montego Bay (Jamaica).

Medellín – Montego Bay (Jamaica).

Medellín – Ciudad de Guatemala (Guatemala).

La Aerocivil aclaró que la presentación de estas solicitudes no implica su aprobación automática. Cada una deberá cumplir con el proceso de análisis establecido por la autoridad aeronáutica, el cual contempla la revisión de aspectos técnicos, operacionales, administrativos y regulatorios antes de emitir una decisión.

Además del transporte de pasajeros, la entidad informó que también recibió solicitudes para habilitar nuevas operaciones de carga aérea internacional con destino a Venezuela, República Dominicana, Perú, Curazao y Aruba.

Finalmente, la Aeronáutica Civil reiteró que todas las solicitudes serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en la regulación vigente. Solo aquellas que acrediten el cumplimiento integral de los requisitos técnicos, operacionales, administrativos y de seguridad podrán obtener la autorización para iniciar operaciones.

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