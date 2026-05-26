Las grabaciones hechas por uno de los pasajeros permitieron observar el temor de varias personas en un vuelo de Avianca que se dirigía a Pasto este martes 26 de mayo de 2026.

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De acuerdo con el video difundido en redes sociales, los momentos de angustia se presentaron luego de que la aeronave no pudiera aterrizar a la pista del aeropuerto Antonio Nariño luego de dos intentos debido a las duras condiciones del clima.

Entre las reacciones de los pasajeros se observó que algunos de ellos atravesaron momentos de angustia, náuseas y algunos gritos ante la turbulencia. Luego de esto, por la imposibilidad de aterrizar, ocurrió el regreso del vuelo hacia Bogotá.

Puntualmente, las grabaciones virales permiten escuchar los gritos de susto de una pasajera, mientras que un hombre que esta atrás intenta calmarla durante ese momento de alta tensión.

Incluso, los auxiliares de vuelo de Avianca se acercaron para ofrecer atención en algunos de los casos, pero las imágenes dejaron evidencia de las complicaciones entre algunos pasajeros.

En respuesta a lo ocurrido, la aerolínea aclaró que “el vuelo AV9401 en la ruta Bogotá–Pasto del 26 de mayo, debido a que las condiciones meteorológicas en el aeropuerto Antonio Nariño no eran favorables para operar bajo los estándares de seguridad de la aerolínea, la tripulación realizó dos aproximaciones sin efectuar el aterrizaje”.

Agregó además: “Posteriormente, la aeronave retornó a Bogotá y una vez las condiciones meteorológicas permitieron una operación segura, el vuelo operó nuevamente hacia Pasto a las 02:37 p.m”.

¿Por qué es difícil el aterrizaje en Pasto?

El aterrizaje en el Aeropuerto Antonio Nariño, terminal aérea que sirve a la ciudad de Pasto, es considerado uno de los desafíos operacionales más complejos de la aviación comercial en territorio suramericano.

La principal dificultad radica en la accidentada geografía del departamento de Nariño, ya que la pista de aterrizaje se encuentra construida sobre una meseta elevada a más de 1.800 metros de altura.

Dicha meseta está completamente rodeada por profundos cañones fluviales y por imponentes cadenas montañosas de la cordillera de los Andes, lo que restringe significativamente las trayectorias de aproximación de las aeronaves.

Esta ubicación topográfica tan particular genera corrientes de aire extremadamente complejas, ráfagas de viento cruzado y turbulencias severas de origen dinámico que golpean con fuerza a los aviones en su descenso final.

Adicionalmente, las variaciones climáticas súbitas de la región provocan la presencia constante de densas capas de niebla y techos de nubes muy bajos, reduciendo la visibilidad de los pilotos a niveles críticos.

Debido a estas condiciones meteorológicas y topográficas adversas, la Aeronáutica Civil de Colombia exige que las tripulaciones comerciales cuenten con certificaciones de entrenamiento técnico especiales y actualizadas para operar en esta exigente terminal.

La pista del aeropuerto posee una longitud limitada que no permite errores en el cálculo de la velocidad, obligando a los comandantes a ejecutar maniobras de aproximación visual de alta precisión.

El fenómeno del viento cortante, conocido técnicamente en la aviación mundial como ‘windshear’, es muy común en la zona, alterando repentinamente la sustentación del avión a pocos metros de tocar tierra.

Estas variables combinadas ocasionan que los índices de vuelos demorados, desviados hacia terminales alternas o cancelados definitivamente por motivos de seguridad operacional sean significativamente superiores al promedio registrado a nivel nacional.

La seguridad de los pasajeros es la prioridad absoluta para las aerolíneas que conectan con el sur de Colombia, aplicando estrictos estándares internacionales de mitigación del riesgo antes de autorizar cada aterrizaje.

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