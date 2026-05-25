Así como las celebridades exponen situaciones polémicas por las elecciones, una grabación aficionada no pasó desapercibida al plantear la posibilidad de alienígenas en los cielos colombianos.

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El video de un supuesto ovni en Colombia quedó replicado por el reporte de una familia que registró el movimiento durante una reunión, en un momento publicado en la cuenta de X (antes conocida como Twitter) de Colombia Oscura.

Las imágenes no solo permiten observar un objeto que lleva a cabo un sobrevuelo en el cielo despejado durante el día (aunque no es clara la fecha específica), sino la reacción de los presentes ante ese momento.

En medio del asombro de las personas, que en su mayoría acudieron a sus teléfonos inteligentes para grabar la escena, expresaron gratitud a lo que consideraron visitantes al planeta.

“Gracias por su presencia”, se le escucha decir a una mujer durante el curioso avistamiento del que podría ser un objeto volador no identificado, a pesar de que existe la probabilidad de que se trate de un dron.

Lo cierto es que los integrantes de la familia que llevó a cabo el avistamiento en cuestión no expresaron alguna clase de temor frente a una supuesta llegada alienígena, de la que serían testigos.

Cabe remarcar que no hay ninguna clase de comunicado oficial por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana acerca de esta episodio ni sobre la eventual presencia de ese tipo en el país.

Este video coincide con recientes revelaciones de Estados Unidos sobre ovnis y vida extraterrestre, en informes en los que se presentaron grabaciones, fotos y hasta entrevistas sobre el tema.

A pesar de que no es la primera vez que en Colombia se habla de una visión de este tipo, el material viral no pasa desapercibido debido a la precisión de las imágenes que se divulgaron.

Es determinante aclarar que esto es en principio un registro aficionado y para llegar a la conclusión de que es un objeto como el antes mencionado se necesitan de múltiples análisis.

¿Cómo identificar un ovni?

Reconocer un Fenómeno Anómalo No Identificado requiere descartar sistemáticamente los elementos aeronáuticos y meteorológicos conocidos. Para evaluar correctamente un avistamiento aéreo y determinar su origen, aplicar las siguientes pautas técnicas de observación:

Analizar el patrón de movimiento: observar si el objeto hace virajes abruptos sin desacelerar, aceleraciones instantáneas o maniobras físicas que superen las capacidades de la ingeniería aeroespacial humana conocida.

observar si el objeto hace virajes abruptos sin desacelerar, aceleraciones instantáneas o maniobras físicas que superen las capacidades de la ingeniería aeroespacial humana conocida. Evaluar la velocidad y trayectoria: comparar el desplazamiento del fenómeno con el tráfico comercial habitual para notar si rompe la barrera del sonido sin causar una explosión acústica audible.

comparar el desplazamiento del fenómeno con el tráfico comercial habitual para notar si rompe la barrera del sonido sin causar una explosión acústica audible. Estudiar la iluminación nocturna: identificar si el objeto emite luces parpadeantes reglamentarias verdes y rojas, propias de los aviones, o si presenta un brillo sólido, cambiante y anómalo.

identificar si el objeto emite luces parpadeantes reglamentarias verdes y rojas, propias de los aviones, o si presenta un brillo sólido, cambiante y anómalo. Descartar satélites de comunicaciones: verificar las coordenadas geográficas empleando aplicaciones astronómicas para confirmar que no se trate del paso de trenes de satélites como Starlink o la Estación Espacial Internacional.

verificar las coordenadas geográficas empleando aplicaciones astronómicas para confirmar que no se trate del paso de trenes de satélites como Starlink o la Estación Espacial Internacional. Identificar drones y aeronaves: descartar la presencia de drones recreativos o militares mediante la observación del tamaño, el zumbido de los motores y el tiempo máximo de permanencia en el aire.

descartar la presencia de drones recreativos o militares mediante la observación del tamaño, el zumbido de los motores y el tiempo máximo de permanencia en el aire. Comprobar las condiciones meteorológicas: examinar si la anomalía visual coincide con fenómenos naturales como nubes lenticulares, centellas, meteoritos ingresando a la atmósfera o reflejos solares en globos sondas.

examinar si la anomalía visual coincide con fenómenos naturales como nubes lenticulares, centellas, meteoritos ingresando a la atmósfera o reflejos solares en globos sondas. Documentar con evidencia digital: registrar el evento utilizando cámaras fotográficas de alta resolución, especificando la hora exacta, los puntos cardinales de referencia y la ubicación geográfica del observador.

registrar el evento utilizando cámaras fotográficas de alta resolución, especificando la hora exacta, los puntos cardinales de referencia y la ubicación geográfica del observador. Revisar bases de datos oficiales: contrastar el avistamiento con los informes científicos desclasificados y los archivos de investigación que las agencias gubernamentales publican periódicamente para la ciudadanía.

El uso riguroso de estas herramientas analíticas permite separar las observaciones de naves convencionales de los verdaderos misterios aeroespaciales. La recolección de datos precisos resulta fundamental para el posterior análisis por parte de comunidades científicas expertas y meteorólogos calificados.

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