Un viaje que debía ser un trayecto transatlántico rutinario de regreso a Colombia se transformó en momentos de pura incertidumbre y tensión en el aire. Durante la mañana de este miércoles primero de julio de 2026, las alertas de la aviación comercial se encendieron cuando el vuelo AV055 de Avianca tuvo que interrumpir abruptamente su rumbo planificado hacia Bogotá mientras sobrevolaba la inmensidad del océano Atlántico.

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La aeronave, un moderno Boeing 787-8 Dreamliner, se vio obligada a dar un giro de 180 grados tras activar los protocolos de emergencia en una de las zonas más críticas de la ruta. El inesperado desvío dejó a familiares en vilo y a cientos de aficionados a la aviación siguiendo minuto a minuto el recorrido a través de aplicaciones de radar virtual.

El avión había despegado a las 8:45 a.m. (hora local de París) desde el Aeropuerto Charles de Gaulle. Todo parecía marchar bajo total normalidad hasta que el gigante de acero se adentró en el Atlántico.

La zona crítica: el código de emergencia se encendió justo a la altura de las islas Azores, un archipiélago portugués que sirve como punto de referencia antes de la travesía oceánica abierta.

La maniobra: ante la gravedad del reporte en cabina, los pilotos decidieron no continuar el viaje hacia Sudamérica y giraron en sentido contrario para buscar una pista segura en suelo continental europeo.

El aterrizaje: tras volar cerca de una hora en dirección al este, el Dreamliner tocó tierra con éxito en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la capital española.

Hasta el momento, la aerolínea ha mantenido un estricto hermetismo y las autoridades aeronáuticas no han emitido declaraciones oficiales sobre qué falló dentro del avión o si se trató de un asunto médico de algún pasajero.

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