Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del sábado 15 de agosto, los habitantes de varias regiones del sur de España vivieron momentos de incertidumbre tras un sismo que sacudió a la provincia de Granada. Según el reporte inicial suministrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor tuvo una magnitud de 5,2 y el epicentro estuvo ubicado muy cerca del municipio de Otura, un punto señalado por la institución como origen principal del movimiento.

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La hora en la que ocurrió el evento, pasada la 1:00 de la madrugada, tomó por sorpresa a gran parte de la población que se encontraba descansando en sus viviendas. Sin embargo, no solo el USGS reportó el fenómeno. El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), por su parte, ofreció un reporte ligeramente diferente: ubicó el epicentro en el área de Alhendín y estimó en un comienzo que la magnitud se acercó a 5. Esta diferencia en los datos iniciales evidencia la dificultad habitual en medir con precisión la localización exacta de un sismo apenas ocurre, y destaca la necesidad de cotejar información de distintas fuentes técnicas antes de establecer datos definitivos.

A pesar de que Granada fue el epicentro, la onda sísmica se sintió en una amplia franja de Andalucía. Así lo confirmó el IGN, que registró reportes de habitantes conmocionados en municipios de Granada, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Sevilla. El alcance de la sacudida fue suficiente para provocar preocupación incluso a varios kilómetros del epicentro. Los informes recogidos hasta el momento indican que, tras el temblor, se informó sobre viviendas y vehículos dañados, aunque no se detallan las dimensiones exactas de los daños.

No sorprende que Granada y su entorno sean testigos recurrentes de actividad sísmica. De acuerdo con los antecedentes históricos citados en el texto, esta provincia se considera una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica en toda la península ibérica. Esto significa que los movimientos telúricos, de diferentes intensidades, forman parte de la experiencia recurrente de las comunidades que habitan la región, alimentando la alerta ante nuevos acontecimientos de esta naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producen terremotos en Granada y cuáles son sus antecedentes?

De acuerdo con el reporte citado, Granada es una zona de la península ibérica con alta peligrosidad sísmica, lo que implica que los terremotos no son inusuales en la región. Esta condición se debe a antecedentes de movimientos telúricos de diferentes magnitudes registrados históricamente, lo que genera preocupación constante entre la población y refuerza la necesidad de sistemas de prevención y respuesta.

¿En qué ciudades de Andalucía se sintió el temblor del 15 de agosto según el IGN?

Según los registros del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el fuerte temblor de la madrugada del 15 de agosto se percibió en varios municipios de Andalucía, especialmente en Granada, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Sevilla, demostrando el amplio alcance del movimiento sísmico a pesar de que el epicentro estuvo en la provincia de Granada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.