La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en Chocó, también ha generado preocupación por el acceso a vivienda para las familias afectadas en Manizales.

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Ante esta situación, el alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, pidió especial vigilancia sobre los precios de los arriendos y advirtió que no se deben aprovechar las necesidades de las personas damnificadas para incrementar de manera irregular los cobros.

#MANIZALES | El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, advierte que serán vigilantes con los precios de los arriendos en diferentes partes de la ciudad, ante los presuntos sobrecostos luego del terremoto; por eso habilitaron una línea de denuncias.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/jETClkr8Lw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 15, 2026

¿Qué se puede denunciar por los arriendos?

La Alcaldía recordó que, de acuerdo con las reglas aplicables al arrendamiento de vivienda urbana, el canon mensual no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble.

La administración también advirtió sobre la exigencia de depósitos o garantías que no estén permitidos por la normativa, especialmente en un momento en el que numerosas familias buscan un lugar donde vivir luego de perder o tener que abandonar sus viviendas.

La preocupación cobra relevancia debido a que el Gobierno activó subsidios de arrendamiento para familias afectadas por el terremoto, lo que aumenta la necesidad de vigilar que esos recursos no terminen impulsando cobros desproporcionados.

También vigilan los precios de materiales

El llamado del alcalde no se limita a los arriendos. Rojas también pidió estar atentos a posibles incrementos injustificados en los materiales de construcción, necesarios para las reparaciones y recuperación de las viviendas afectadas por el sismo.

Para reportar posibles casos de especulación con los arriendos, la Alcaldía de Manizales habilitó la línea 606 893 1378.

La recomendación para los afectados es conservar información que permita sustentar el reclamo, como datos del inmueble, valor solicitado y las condiciones planteadas por el arrendador.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.