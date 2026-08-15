Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, uno de los aspectos que vuelve a despertar interés es la etapa que pasó fuera del país antes de iniciar su carrera hacia la Casa de Nariño. Durante ese periodo, el ahora mandatario fijó su residencia en Florencia, una de las ciudades más representativas de Italia.

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La capital de la región de Toscana fue el lugar desde donde el abogado y empresario desarrolló parte de sus actividades profesionales y comerciales, mientras mantenía presencia en el debate público colombiano antes de oficializar su aspiración presidencial.

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Florencia fue una etapa previa a su llegada a la política

Antes de convertirse en candidato y posteriormente en presidente, De la Espriella vivió en Florencia, donde continuó al frente de su firma de abogados y adelantó diferentes proyectos empresariales.

De acuerdo con la información conocida sobre esa etapa, desde Italia también impulsó iniciativas relacionadas con sus marcas comerciales y mantuvo vínculos con distintos sectores económicos en Europa, sin dejar de participar en discusiones sobre la actualidad política colombiana a través de sus intervenciones públicas.

Su permanencia en ese país coincidió con un periodo en el que continuó desarrollando su carrera como abogado y empresario, antes de regresar a Colombia para participar en las elecciones presidenciales.

Una ciudad con peso histórico y cultural

Florencia es reconocida como la capital de la Toscana y uno de los principales centros históricos y culturales de Europa. Además de su importancia turística, también concentra una amplia actividad empresarial, comercial y académica, factores que llevaron al hoy mandatario a establecer allí su residencia.

Tras asumir la Presidencia, ese capítulo de su vida vuelve a ser objeto de interés por hacer parte de la trayectoria personal y profesional que antecedió su llegada al máximo cargo del Estado.

Florencia, una ciudad clave en la historia de Italia

Florencia es la capital de la región de Toscana y una de las ciudades con mayor peso histórico de Europa. Entre los siglos XIV y XVI fue el principal centro del Renacimiento, movimiento cultural que transformó el arte, la ciencia y el pensamiento occidental.

La ciudad también estuvo marcada por la influencia de la familia Médici, una de las dinastías más poderosas de Italia, que impulsó el desarrollo económico, político y artístico de Florencia. Durante ese periodo surgieron figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Sandro Botticelli y Maquiavelo, cuyas obras y aportes siguen siendo referentes de la cultura universal.

Actualmente, Florencia cuenta con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1982 y es uno de los principales destinos turísticos de Europa, además de destacar por su industria de la moda, la marroquinería, la joyería y la producción vitivinícola de la región toscana.

Una etapa que antecedió su llegada a la Casa de Nariño

Aunque la actividad política de Abelardo de la Espriella se desarrolló posteriormente en Colombia, su paso por Italia forma parte del recorrido que precedió su candidatura presidencial.

Con su posesión como jefe de Estado, la atención sobre esa etapa resurge por tratarse de uno de los periodos más recientes de su vida antes de asumir el liderazgo del país.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.