Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un importante resultado operacional de las Fuerzas Militares contra el Clan del Golfo, uno de los grupos armados más relevantes en el occidente del país. De acuerdo con la declaración oficial, este viernes 14 de agosto falleció en combate alias Momo, un reconocido líder de esta organización criminal que tenía gran influencia en Antioquia. El mandatario resaltó la importancia de este golpe, el cual fue reconocido también por voceros de la fuerza pública.

Sigue a PULZO en Discover

Al detallar el desarrollo de la operación, el Ejército informó que la intervención fue ejecutada por la Fuerza de Despliegue Rápido número 7, en coordinación con la Fuerza Aérea. El objetivo fue la subestructura Manuel Alexander Ariza, una facción del Clan del Golfo que operaba en la región. Los hechos ocurrieron en la vereda El Tigre, jurisdicción del municipio de El Bagre, en Antioquia, un sector que ha sido escenario de confrontaciones entre grupos armados.

En este mismo operativo, las autoridades reportaron la captura de alias Mónica, presunta responsable de todas las tareas logísticas del grupo ilegal. Además, durante la intervención fueron incautados tres fusiles, seis pistolas, veintiocho proveedores y más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres, elementos que refuerzan las capacidades armadas de estas organizaciones y que ahora pasan a manos de la justicia.

La ofensiva incluyó, según las autoridades, el desmantelamiento de la central de comunicaciones del Clan del Golfo en la zona. En ese sitio decomisaron catorce radios de comunicaciones, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales. Estos resultados afectan la logística y la capacidad de coordinación interna de la organización criminal.

De forma simultánea, según lo narrado por el presidente De la Espriella, las fuerzas militares capturaron a alias Chuzo, señalado como otro líder del Clan del Golfo en la región. Las investigaciones indican que este individuo formaba parte de la estructura Jorge Iván Arboleda y estaría vinculado a acciones violentas contra la fuerza pública, enfrentamientos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y actividades relacionadas con el manejo de recursos ilícitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el Clan del Golfo en la seguridad de Antioquia?

El Clan del Golfo representa uno de los principales desafíos para la seguridad en Antioquia, ya que sus estructuras armadas y logísticas, como la Manuel Alexander Ariza y la Jorge Iván Arboleda, protagonizan confrontaciones con la fuerza pública y otros grupos armados, lo que contribuye al alto nivel de violencia en la región.

¿Qué significa el desmantelamiento de la central de comunicaciones de un grupo armado?

El desmantelamiento de una central de comunicaciones implica que las autoridades lograron incautar equipos técnicos esenciales, como radios, teléfonos celulares y detectores de señales, lo que debilita la capacidad del grupo armado para coordinar operaciones y dificulta la planeación y ejecución de actividades ilegales en la zona.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.