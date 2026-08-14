Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Colombia enfrenta una compleja situación ambiental debido a la persistencia de los incendios forestales que afectan diversas regiones del país. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta la tarde del 13 de agosto se mantenían activos 36 incendios forestales, mientras que otros dos habían sido controlados y 45 completamente liquidados. Estas emergencias han provocado la afectación de 1.195 hectáreas de cobertura vegetal y han colocado a departamentos como Cesar, Norte de Santander y Antioquia entre los más golpeados.

Sigue a PULZO en Discover

Este balance ocurre en un contexto donde las autoridades deben responder de manera simultánea a distintos eventos críticos. Además de los incendios forestales, el país también atiende las consecuencias de un reciente terremoto y monitorea la actividad continua del volcán Puracé en el departamento del Cauca, que permanece bajo vigilancia, de acuerdo con información divulgada por la UNGRD.

En Cesar, la emergencia se concentra en las zonas rurales de cinco municipios: Curumaní, Chiriguaná, Manaure, San Diego y Pueblo Bello. Las condiciones climáticas, como la sequedad de la vegetación y las altas temperaturas, sumadas a la difícil geografía de la Serranía del Perijá, complican el control del fuego. Así lo advirtieron autoridades locales, preocupadas especialmente por el difícil acceso terrestre a las áreas afectadas. En Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, el alcalde Juan Carlos García detalló que brigadistas comunitarios, personal de empresas palmeras, bomberos y organismos de socorro participan en las labores de control, aunque resaltó la necesidad de refuerzo aéreo dado el avance de las llamas desde zonas de montaña limítrofes con Curumaní.

Esta problemática llevó a la Gobernación del Cesar, a través de Petra Romero Navarro, jefa de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, a solicitar al gobierno nacional apoyo aéreo, ya que las capacidades en tierra no bastan para contener los múltiples focos en territorios rurales y montañosos. Por su parte, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) reportó que mientras el incendio de Chiriguaná fue controlado, los de San Diego, Curumaní y Manaure continuaban activos. El gobierno nacional confirmó el envío de un helicóptero al Cesar, aunque su llegada efectiva y entrada en operación esperan confirmación de las autoridades competentes.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha mantenido a varios municipios alertados por el riesgo de nuevos incendios, entre ellos Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, La Paz, Manaure y Valledupar. Las autoridades insisten a la ciudadanía en evitar cualquier quema, reportar oportunamente los conatos y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido las áreas más afectadas por los incendios forestales en el Cesar?

De acuerdo con la UNGRD, las zonas rurales de Curumaní, Chiriguaná, Manaure, San Diego y Pueblo Bello han sido las más impactadas por los incendios forestales en el departamento del Cesar. Factores como la vegetación seca, altas temperaturas y la complicada geografía, especialmente en la Serranía del Perijá, han dificultado las labores de control en estos municipios.

¿Qué acciones han tomado las autoridades frente a los incendios forestales en Colombia?

Las principales acciones incluyen la movilización de brigadas terrestres y comunitarias, solicitud y envío de apoyo aéreo por parte del gobierno nacional y la coordinación entre organismos de socorro. Según la UNGRD y autoridades locales, se insiste en la prevención, la pronta notificación de conatos y el acatamiento de recomendaciones para prevenir que la emergencia se agrave.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.