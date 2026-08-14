Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Desde la tarde del lunes, el Coliseo Mayor y el Parque del Oso en Pereira se convirtieron en refugios fundamentales para las familias que sufrieron los estragos del reciente terremoto que afectó a Pereira y Risaralda. De acuerdo con lo informado por El Diario, estos escenarios deportivos abrieron sus puertas para convertirse en puntos estratégicos de atención y protección, tras la emergencia que dejó a muchas personas sin hogar o que, por las condiciones de sus viviendas, no pueden regresar a ellas.

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La jefa de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura de Pereira, Paola Hoyos, afirmó que el albergue en el Coliseo Mayor ha recibido especialmente a personas de los sectores vecinos, aunque la atención no se limita únicamente a los habitantes del entorno inmediato. Según el procedimiento implementado, cada persona que llega es ‘caracterizada’, es decir, se recopila información sobre su situación particular para definir de manera precisa cuáles son sus necesidades y ofrecer asistencia adecuada. Esta caracterización permite identificar si requieren alojamiento, alimentación, kits de aseo -incluidos específicos para niños o adultos-, atención médica o acompañamiento psicológico.

Los servicios no se reducen solo al alojamiento y la alimentación básicos. Médicos voluntarios, tanto profesionales como estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, colaboran en la atención en salud dentro del albergue. Además, la Cruz Roja, reconocida entidad de socorro, proporciona valoración especializada y coordina el ingreso a centros asistenciales cuando la gravedad de algún caso lo exige. Entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también participan en la protección y asistencia a las familias, reforzando el respaldo institucional en medio de la crisis.

Un componente fundamental de la atención es el cuidado de los niños. Stiven Charria Álvarez, funcionario de la Secretaría de Cultura Municipal, explicó que se promueve la lectura y se organizan actividades recreativas y pedagógicas, con la intención de brindar un ambiente más amable y estabilizador para los menores durante estos días difíciles. La orientación psicosocial es clave para amortiguar el impacto emocional del desastre.

La solidaridad ciudadana ha sido notable en esta emergencia. En el Parque del Oso, según indicó el concejal Norvey Quiceno, cerca de 200 personas, originarias de sectores como Cuba, San Joaquín, El Otún y Consota, son atendidas actualmente. El apoyo de la comunidad, junto con el despliegue institucional, ha sido esencial para ayudar a los damnificados a recuperar su estabilidad. Mientras continúan las tareas de valoración y asistencia, también están habilitados otros puntos como el parque Olaya Herrera y El Vergel para atender a quienes lo necesiten.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrecen los albergues del Coliseo Mayor y Parque El Oso a los damnificados del terremoto?

Los albergues del Coliseo Mayor y el Parque El Oso ofrecen alojamiento seguro, alimentación, kits de aseo para diferentes edades y géneros, atención médica por parte de profesionales y voluntarios, así como acompañamiento psicológico. Además, brindan actividades recreativas y pedagógicas para niños, con el respaldo de entidades como la Cruz Roja y el ICBF, asegurando un apoyo integral durante la emergencia, siempre según lo confirmado por El Diario.

¿Cómo se define la atención que recibe cada persona en los albergues tras el terremoto en Pereira?

Cada persona que llega a los albergues es ‘caracterizada’ por personal encargado; esto implica que se recolecta información sobre su situación individual para determinar qué tipo de ayuda necesita: ya sea alojamiento, alimentación, atención médica, kits de aseo o acompañamiento emocional. Este proceso de caracterización permite garantizar que la asistencia brindada sea adecuada y alineada con las necesidades específicas de los damnificados, según explicó la Secretaría de Cultura y lo detalló El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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