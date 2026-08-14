Por: Noticiero 90 minutos

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En respuesta a la emergencia causada por el reciente terremoto, la ciudad de Cali organizó una jornada especial de donación de sangre para este viernes 14 y sábado 15 de agosto. De acuerdo con información difundida por la Alcaldía de Cali, varios puntos estarán habilitados con el objetivo de fortalecer las reservas de sangre y contribuir a la atención de los afectados por esta situación crítica. Esta iniciativa representa una respuesta directa a las necesidades hospitalarias derivadas de la emergencia, que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta tanto de la comunidad como de las autoridades.

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Quienes deseen apoyar esta causa podrán acercarse a uno de los centros designados. El primero de ellos es Hemolife, ubicado en el barrio Prados del Norte (calle 38N #3N-61), disponible el viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. También se podrá donar sangre en el Banco de Sangre Roja Valle de la Cruz Roja, situado en el barrio San Fernando (carrera 38 bis #5b-5b), abierto el viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. y el sábado hasta las 3:00 p. m. Finalmente, la Clínica Rey David, operada por Cosmitet y localizada en el Museo La Tertulia (avenida Colombia #5-105), atenderá a los donantes el viernes y el sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Según la Alcaldía de Cali, el propósito central de esta campaña es garantizar la existencia suficiente de sangre para salvar vidas y atender a quienes han resultado heridas o requieren intervenciones médicas durante la emergencia. A pesar de la situación difícil que atraviesa la ciudad, la administración municipal insiste en el llamado a la solidaridad ciudadana para asegurar que los hospitales cuenten con los insumos vitales durante estos días de especial demanda.

La invitación resalta el valor social de la donación en un contexto de crisis y evidencia una estrategia articulada entre entidades públicas y privadas para responder con prontitud ante los desafíos que dejó el terremoto. Toda la información citada en este artículo fue publicada inicialmente por Noticiero 90 Minutos y otras fuentes municipales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los puntos de donación de sangre en Cali tras el terremoto?

Los puntos habilitados para la donación de sangre en Cali son Hemolife en Prados del Norte (calle 38N #3N-61), el Banco de Sangre Roja Valle de la Cruz Roja en San Fernando (carrera 38 bis #5b-5b) y la Clínica Rey David (Museo La Tertulia, avenida Colombia #5-105). Cada uno tiene horarios especiales durante el viernes 14 y sábado 15 de agosto según lo informado por la Alcaldía de Cali, para facilitar el acceso de los ciudadanos.

¿Por qué es importante donar sangre durante emergencias como un terremoto?

La donación de sangre resulta clave en emergencias como un terremoto, ya que permite fortalecer las reservas que son necesarias para atender a las personas heridas o requeridas en intervenciones médicas. El abastecimiento suficiente asegura que los centros hospitalarios puedan responder oportunamente a la alta demanda durante situaciones críticas, como lo señaló la Alcaldía de Cali al convocar esta jornada especial de donación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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